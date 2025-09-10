Bre-B bajo ataque: así funcionan las estafas que aprovechan este nuevo sistema

Las estafas se valen del desconocimiento de las personas. Bre-b nunca pedirá cosas como aceptar las transferencias. Estas llegan de forma automática. Foto: Imagen creada con IA

La promesa de pasar dinero de un banco a otro de forma inmediata está próxima a cumplirse en Colombia. Bajo el nombre de Bre-B, este nuevo sistema se proyecta como una gran oportunidad para el país, pues replica un modelo que ha tenido buenos resultados en otras naciones, como es el caso de PIX, en Brasil.

A estas alturas, seguramente ya ha escuchado hablar de las famosas “llaves” y de la importancia de registrarlas para enviar y recibir dinero.

Pero el hecho que apenas está a punto de entrar, lo que favorece el desconocimiento y la...