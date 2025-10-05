Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bre-B y las llaves: este lunes arranca la nueva era de los pagos, así funciona

Este lunes se estrenará el nuevo sistema de pagos inmediatos, que promete revolucionar la forma en la que se mueve el dinero en Colombia. Le contamos cómo funciona, qué debe tener en cuenta y qué cambiará con la llegada de Bre-B.

Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
05 de octubre de 2025 - 03:05 p. m.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en un evento sobre Bre-B.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en un evento sobre Bre-B.
Foto: Banco de la República

Este lunes 6 de octubre empezará oficialmente la operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República. Colombia da un paso crucial en la digitalización del dinero: transferencias en 20 segundos, desde y hacia cualquier entidad financiera, por hasta COP 11 millones, usando únicamente un código llamado llave. 

Tras dos años de preparación, Bre-B está listo. Ahora el reto es que los colombianos comprendan y utilicen las llaves para enviar dinero entre bancos y cooperativas (están incluidas 227 entidades financieras). El nombre...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bre-B

Pagos en Colombia

Transfiya

Transferencias

Banco de la República

Bancolombia

Davivienda

Banco de Bogotá

Redebán

 

Unus et alter(71824)Hace 13 minutos
No tienes el don de la claridad ni de explicar para que se te entienda.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.