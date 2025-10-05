Bre-B y las llaves: este lunes arranca la nueva era de los pagos, así funciona

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en un evento sobre Bre-B. Foto: Banco de la República

Este lunes 6 de octubre empezará oficialmente la operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República. Colombia da un paso crucial en la digitalización del dinero: transferencias en 20 segundos, desde y hacia cualquier entidad financiera, por hasta COP 11 millones, usando únicamente un código llamado llave.

Tras dos años de preparación, Bre-B está listo. Ahora el reto es que los colombianos comprendan y utilicen las llaves para enviar dinero entre bancos y cooperativas (están incluidas 227 entidades financieras). El nombre...