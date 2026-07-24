Los colombianos se están dando menos antojos al comprar: así va el consumo en Colombia

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El gasto de los hogares colombianos sumó COP 101,7 billones en junio de 2026, un crecimiento real de 2,32 % frente al mismo mes del año anterior. La cifra mantiene la racha positiva, pero marca el ritmo más lento desde que el consumo retomó la senda del crecimiento: en junio de 2025, ese mismo indicador llegaba al 5,3 %.

Según un reporte de RADDAR CKG, la tendencia de desaceleración viene desde julio de 2025 y podría continuar hacia la segunda parte del año. Dos factores explican el freno: la inflación, que volvió a acelerarse hasta el 6,14 % anual en junio, y unas tasas de interés que siguen moderando las decisiones de compra y el uso del crédito.

¿En qué gastan los colombianos?

Las canastas esenciales siguen siendo el soporte del crecimiento: alimentos para el hogar (creció un 2,48 %), vivienda (1,79 %) y transporte y comunicaciones (2,06 %) son las que más aportan por su peso en el bolsillo de los hogares.

Pero las que más crecen son las de gustos y ocio: moda lidera con 4,76 % y entretenimiento con 3,29 %, las únicas dos categorías que crecen por encima del promedio total del gasto. El Mundial de Fútbol 2026 pudo haber impulsado ambas durante el segundo trimestre, según Raddar.

En el otro extremo, comidas fuera del hogar registran la inflación más alta de todas las canastas: 9,72 % en junio. Le siguen alimentos para el hogar con 7,68 %. Los electrónicos, en cambio, son la excepción: su precio cayó 5,84 % anual, beneficiados por la revaluación del peso, que abarata los bienes importados.

El colombiano ya no compra tanto por impulso

El cambio más llamativo del informe no está en las cifras del gasto sino en las razones que lo mueven. En lo corrido de 2026, las compras por antojo perdieron 3,9 puntos porcentuales como detonante de compra, la caída más pronunciada entre todos los motivos registrados por Raddar.

En contraste, la razón de compra “se le había acabado” ganó 5,7 puntos, el mayor aumento. Por lo tanto, los colombianos están comprando más para reponer sus alacenas y menos por impulso.

Dada la inflación persistente y tasas de interés elevadas, los hogares parecen estar optimizando su presupuesto. Raddar destaca que los consumidores comparan más, esperan promociones y evitan el gasto no planeado. Las promociones también ganaron relevancia como detonante, sumando 2,3 puntos porcentuales en el periodo.

La prima se ahorra, no se gasta

Cerca del 32,7 % de los ocupados en Colombia recibió prima de mitad de año, según estimaciones de Raddar. Pero la plata no fue a dinamizar el consumo: el 60 % de esa prima se destinó a temas financieros. El 33,29 % fue a pagar deudas y el 26,85 % a ahorro. Las compras en centro comercial, los viajes y la ropa quedaron relegados.

El crédito tampoco ayudó como antes. Las tarjetas de crédito siguen siendo el único motor que sostiene la colocación, con un crecimiento del 20,4 % anual en junio, pero los créditos de consumo diferentes a tarjetas se debilitaron y aportaron negativamente en los últimos meses.

La causa detrás de esto bien podría estar en las tasas de interés elevadas, que encarecen la financiación y golpean más las modalidades de mayor plazo y monto. En el primer semestre, los créditos de consumo aportaron el 60,4 % del crecimiento del gasto corriente, pero su impulso se modera mes a mes.

Las remesas, pese a mantenerse sólidas en dólares, aportaron apenas 0,60 % al crecimiento del gasto corriente. La revaluación del peso les come el valor en moneda local.

Alertas del consumo

La desaceleración del gasto real, el repunte de la inflación y el menor dinamismo del crédito apuntan a un consumo más moderado en los meses que vienen. A eso se suma que la prima de mitad de año, que en otros años pudo haber dado un empujón al gasto, esta vez fue mayoritariamente a deudas y ahorro, reduciendo el margen para un nuevo impulso en el corto plazo.

El informe también advierte que los hogares de ingresos bajos y medios siguen más expuestos a las presiones inflacionarias, especialmente en alimentos, y tienen menos acceso al crédito.

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