Centrales de riesgo: causales para eliminar reporte negativo en datacrédito y más

Las centrales de riesgo son empresas de carácter privado que prestan un servicio de recopilación de información sobre el comportamiento comercial y financiero de las personas, según los reportes de las fuentes (entidades financieras, empresas y demás).

Algunas de estas son: Datacrédito, Cifin y Procrédito. Estas compañías aseguran que no realizan reportes positivos ni negativos, sino que solo comparten la información.

¿Cómo eliminar el reporte?

El primer paso para eliminar el reporte de alguna central de riesgo es asegurarse de que efectivamente la persona se encuentre reportada.

Lo siguiente es pagar la totalidad de la deuda de las obligaciones adquiridas por la persona reportada.

Una vez se complete el pago, se puede notificar a la central de riesgo para que quiten el reporte y así pueda mejorar el puntaje del historial crediticio.

Aunque, según Datacrédito, no es necesario que se solicite la actualización del estado de la deuda. “Esto es un deber legal que le compete a la entidad con la que sostiene la relación crediticia. De acuerdo con dicho deber legal, las fuentes reportan la información mensualmente”.

Esta es la razón por la que es posible que el cambio de estado de una deuda no se vea reflejado en el historial de crédito de manera inmediata a la realización del pago de la misma.

Tras el pago, ¿cuándo desaparece el reporte negativo?

Según lo establecido por la ley para incumplimientos o mora igual o superior a 2 años el reporte negativo tendrá un plazo máximo de permanencia en los reportes de 4 años, contados a partir de la fecha de pago o extinción de la obligación.

Si la mora en el pago es inferior a dos años, el reporte negativo permanecerá por el doble del tiempo de la mora, contados a partir de que sean pagadas las cuotas vencidas, establece la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Es importante destacar que la información de carácter positivo será mantenida de manera indefinida en el historia de crédito.

Así puede rectificar su información en una central de riesgo

Cuando el titular de la información considere que sus datos publicados no son veraces, no están completos, no están actualizados o no son comprobables, puede acudir ante la fuente (la entidad que realiza el reporte ante la central de riesgos) o directamente ante la central de riesgos, explicando las razones por las cuales considera que deben ser rectificados, actualizados o eliminados.

“Si la persona considera que la respuesta proporcionada a su reclamo no es suficiente o si este no es respondido dentro de los términos legales, podrá acudir a la Delegatura de Protección de Datos Personales para que se dé trámite a su reclamación”, explica la SIC.

¿El reporte negativo puede permanecer indefinidamente?

La Superintendencia aclara que ningún reporte negativo podrá permanecer indefinidamente en una historia crediticia.

Los términos de permanencia del dato negativo son los mencionados anteriormente y se calculan teniendo en cuenta el tiempo que permaneció en mora y el momento en el que se extinguió la obligación por cualquier modo.

