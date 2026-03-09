Cinco errores en WhatsApp que pueden terminar en pérdidas de dinero

Aplique estos consejos y evite dolores de cabeza. Herramientas como WhatsApp son bastante útiles en el día a día, pero también es responsabilidad del usuario mantener segura su información. Foto: Bloomberg - Chris Ratcliffe

WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más usada en América Latina. Según el reporte de We Are Social, esta aplicación está presente en más del 92 % de los teléfonos inteligentes en Colombia.

Ese notable protagonismo hace de WhatsApp un blanco atractivo para los ciberdelincuentes, quienes constantemente elaboran amenazas para quedarse con el dinero de sus usuarios.

Según lo informado por ESET, firma de seguridad informática, detectar fraudes en esta aplicación pasó de mensajes obvios del tipo “gane un premio”, a tácticas más complejas que incluyen ingeniería social, clonación de cuentas y robo de datos dirigidos tanto a usuarios comunes como a instituciones públicas.

“El gran problema es que la mayoría de las intrusiones no se producen por complejos fallos tecnológicos de la aplicación, sino por simples errores de seguridad cometidos por los propios usuarios”, señala ESET, al advertir que estos son los cinco errores que más abren las puertas a los atacantes:

No activar la confirmación en dos pasos

Esto es como, en palabras simples, poner una cerradura de seguridad a la puerta de su casa. Es decir, aunque el ladrón tenga una llave para ingresar a su vivienda, necesitará la segunda para hacerlo.

Muchos creen que el código de confirmación que llega por mensaje de texto para ingresar a la cuenta es suficiente. Se ha demostrado en repetidas ocasiones que la astucia de los atacantes puede llegar al punto en que el usuario termine entregándolo, creyendo que está hablando con determinada institución.

Una vez dentro de la cuenta, el atacante se hace pasar por la víctima para empezar a pedir dinero a sus contactos, simulando una emergencia financiera. Esto ya se considera como una de las estafas más replicadas hoy en día.

Para evitar esto, ESET recomienda:

Ve a Ajustes en tu WhatsApp.

Pulsa en Cuenta > Confirmación en dos pasos .

Haz clic en Activar y crea una contraseña numérica de 6 dígitos que sólo tú conozcas.

Consejo de oro: Añade un correo electrónico de recuperación en caso de que olvides tu PIN.

“WhatsApp nunca, bajo ninguna circunstancia, te pedirá tu PIN de confirmación en dos pasos por teléfono, correo electrónico o SMS. Si alguien te lo pide, es una estafa”, añade.

Hacer clic en enlaces de “ofertas imperdibles”, promociones o acciones instantáneas

Aquí la curiosidad termina matando al gato. Ante este tipo de mensajes llamativos, las personas ingresan pensando en que obtendrán un beneficio imperdible.

El problema es que, cuando se ingresa a estos enlaces, la víctima termina perdiendo datos personales, contraseñas bancarias e información de sus tarjetas.

A esta modalidad se le conoce como phishing, y aunque es una de las más antiguas en el mundo de la seguridad informática, la capacidad de los atacantes de suplantar la identidad de organizaciones (como bancos o comercios en línea) hace que siga vigente.

Como lo detalla ESET, estas son las claves para detectar uno de estos ataques:

Promesas exageradas: El dinero fácil y los premios gratis sin sorteo son las mayores señales de alarma. Promociones absurdas que están muy por debajo del valor real del producto.

Errores ortográficos : Los estafadores suelen cometer errores en portugués o utilizar un lenguaje demasiado informal.

URL extrañas: comprueba la dirección del sitio web. Si es algo como www.promocao-banco-xyz.net en lugar del sitio oficial .com.br , cierra la página inmediatamente.

Peticiones de compartir: Si el sitio dice que sólo se gana el premio si se comparte el enlace con 10 contactos, se trata de una estafa piramidal digital.

“Nunca accedas a canales bancarios a través de enlaces enviados por mensaje. Abre siempre la aplicación oficial del banco o teclea directamente la dirección en el navegador”, resalta.

Dejar la foto de perfil a la vista de cualquiera

Puede parecer inofensivo, pero tiene sus implicaciones. Dejar la foto de perfil abierta a cualquier usuario facilita ataques de suplantación de identidad, ya que el delincuente podría crear una nueva cuenta, con esos datos, y hacerse pasar por usted.

“Usando tu foto y tu nombre, el estafador se pone en contacto con tus familiares (especialmente padres y abuelos) diciendo que has cambiado de número porque el antiguo se ha roto o ha tenido algún problema. A partir de ahí, mantienen una conversación convincente, utilizando tu imagen para transmitir confianza, crear sensación de urgencia y solicitar una transferencia inmediata para pagar una factura o a un proveedor. Como es tu foto, la víctima rara vez sospecha hasta que es demasiado tarde”, detalla.

Para esto se recomienda:

Ve a Ajustes en WhatsApp.

Haz clic en Privacidad.

Selecciona Foto de perfil.

Cámbiala de “Todos” a “Mis contactos”.

No hacer copias de seguridad blindadas

Aplicaciones como Whatsapp tienen una característica, y es que pueden hacer copias de seguridad de nuestras conversaciones en la nube para que, en caso de que perdamos el teléfono, o compremos uno nuevo, podamos recuperar esos chats.

El problema es que esto también puede convertirse en una ventana de riesgo, pues sin un delincuente logra acceder a nuestro correo electrónico o cuenta de Google/Apple puede tener acceso a estos archivos.

Cómo blindarlo:

Ve a Ajustes > Conversaciones > Copia de seguridad de conversaciones.

Activa “Copia de seguridad protegida por contraseña con cifrado de extremo a extremo”.

Crea una contraseña única. Ahora ni Google ni Apple podrán leer tus datos si son hackeados.

Mantener la vista previa de notificaciones en la pantalla bloqueada

Cuando se tiene un teléfono sobre la mesa, y llega una notificación de Whatsapp, muchas veces se puede leer lo que dice ese mensaje. Aunque para muchos esto puede resultar útil, ya que reduce pasos para leer una conversación, en materia de ciberseguridad implica un alto riesgo, por si se envía información que se considere sensible.

“Eso es una mina de oro para los estafadores cerca o en lugares públicos.

Un delincuente (o alguien malintencionado) puede intentar registrar tu WhatsApp en otro móvil. El código de verificación llega por SMS a tu dispositivo. Si la vista previa está activa, el atacante puede leer el código de 6 dígitos sin necesidad de tu huella dactilar o contraseña. En segundos, pueden robarte la cuenta con sólo mirar la pantalla de tu móvil sentado en la mesa del restaurante o la oficina”, advierte ESET

Para impedir esto se recomienda:

Ve a los ajustes de tu móvil (Android o iOS) y luego a Notificaciones.

Busca WhatsApp (y también la app Mensajes/SMS ).

Cámbiala a “No mostrar notificaciones” o “Mostrar sólo al desbloquear”.

De esta forma, el contenido del mensaje sólo aparecerá a tus ojos.

Aplique estos consejos y evite dolores de cabeza. Herramientas como WhatsApp son bastante útiles en el día a día, pero también es responsabilidad del usuario mantener segura su información.

