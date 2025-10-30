Colombia Mayor comenzó nuevo ciclo de pagos y aumentó el monto de transferencias

Imagen de referencia. Foto: Getty

Este 30 de octubre, iniciará la entrega del aumento en la transferencia monetaria para los beneficiarios del programa Colombia Mayor.

A partir de este ciclo, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir 230.000 pesos, un aumento significativo frente a los 80.000 pesos que recibían anteriormente.

Asimismo, se realizará la nivelación del subsidio para personas mayores de 80 años, que pasarán a recibir 230.000 pesos, en lugar de los 225.000 pesos otorgados en ciclos anteriores.

¿Por qué sube el monto de Colombia Mayor?

El aumento y los ajustes al programa Colombia Mayor fueron establecidos mediante la Resolución 02229 de 2025, la cual define los nuevos montos del subsidio y las edades para acceder al mismo.

La resolución también dispone que el valor del subsidio se incrementará anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando así la actualización del beneficio de acuerdo con la inflación.

El programa atiende a personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad, por eso subió el monto. La línea de pobreza monetaria extrema o línea de indigencia nacional del año 2024 fue de 227.220 pesos, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esa es la razón del incremento, pues con este el subsidio queda en 230.000 pesos, por lo que busca garantizar que los beneficiarios queden por fuera de dicha línea.

Fechas y beneficiarios de Colombia Mayor

En este ciclo se beneficiará a 1.683.920 personas en todo el país. De este total, 1.148.877 beneficiarios recibirán el nuevo monto de 230.000 pesos.

La entrega de los recursos se realizará del 30 de octubre al 14 de noviembre, a través de transferencia bancaria o giro, de acuerdo con el canal asignado a cada beneficiario.

La inversión total por parte de Prosperidad Social asciende a 324.240 millones de pesos.

“Este aumento es un paso decisivo en la dignificación de la vida de las personas mayores más vulnerables del país. Con esta transferencia fortalecida, el Gobierno reafirma su compromiso con quienes históricamente han sido olvidados por el sistema”, aseguró el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

Medios de pago y canales de consulta

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la entrega de recursos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio.

También podrán consultar esta información a través de este enlace.

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios para que mantengan actualizada su información de contacto, lo que es esencial para garantizar una entrega eficaz y sin contratiempos.

Para actualizar datos o resolver inquietudes, los beneficiarios pueden comunicarse a las siguientes líneas gratuitas:

Bogotá: 601 379 1088.

Línea nacional: 01 8000 95 1100.

Oficinas físicas: pueden acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.

