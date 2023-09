Colombia Mayor: inscripciones se suspenden temporalmente por elecciones

Hasta noviembre de 2023 no se realizarán asignaciones de cupos del programa Colombia Mayor. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Las inscripciones y la asignación de cupos para el programa Colombia Mayor correspondientes a septiembre y octubre se suspenderán temporalmente. Así lo dio a conocer Prosperidad social este jueves 14 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, la suspensión es una medida para prevenir “manejos políticos indebidos” del programa durante la época electoral.

Tenga en cuenta

A partir de ahora, las oficinas que atienden el programa Colombia Mayor en los municipios no estarán autorizadas para recibir documentos para nuevas inscripciones.

“El proceso de inscripciones se reanudará en noviembre de 2023 y seguirá siendo gratuito”, informó Prosperidad Social.

Así mismo, hasta noviembre de 2023 no se realizarán asignaciones de cupos.

Sin embargo, los beneficiarios que ya están inscritos y cumplen con los requisitos para la asignación serán activados en el sistema de Prosperidad Social una vez concluya el periodo electoral regional (el 30 de octubre). Estas personas serán informadas a través de un mensaje de texto a su celular.

¿Qué pasará con los pagos?

Tenga en cuenta que la suspensión temporal no afectará la entrega de recursos a los beneficiarios actuales del programa.

Finalmente, Prosperidad Social hizo un llamado para que los adultos mayores interesados en ser parte de Colombia Mayor no caigan en engaños: la inscripción al programa no tiene ningún costo, no requiere intermediarios ni depende de su voto.

