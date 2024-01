¿Cómo comprar el SOAT en línea sin ser estafado en el intento?

Siga estas recomendaciones para evitar ser estafado. Foto: archivo

Con el cambio de año, son muchos los propietarios de vehículos que empiezan a presupuestar y adelantar las diligencias para adquirir su Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT). También son muchos los delincuentes que se aprovechan de este afán para cometer estafas.

Si bien este no es un asunto nuevo en Colombia, se ha evidenciado que las trampas se han ido diversificando, por lo que cada vez es más fácil morder el anzuelo de los estafadores.

En este artículo le mostramos las principales modalidades que emplean, y al final encontrará una serie de recomendaciones, respaldadas por expertos en seguridad informática, para que las tenga presentes.

Páginas falsas o gemeleadas

Es natural que, al intentar comprar el SOAT en línea, lo primero que haga una persona sea poner en el buscador de internet “comprar SOAT”. El problema, en muchas casos, está en los resultados, ya que se ha encontrado que muchos de estos pueden dirigir a páginas fraudulentas.

Una investigación adelantada por la firma de seguridad informática ESET encontró que muchos delincuentes pagan al buscador para que sus páginas web aparezcan en los primeros resultados.

Le puede interesar: Confirmado: precios del SOAT se ajustarán en 2024, ¿cuánto subirán?

Usted puede identificarlos porque el título de la página, en los resultados de búsqueda, aparece debajo de un aviso que dice “patrocinado”.

Si bien esto no se traduce en que la página es 100 % fraudulenta, pues una página legítima también podría pagar por este posicionamiento privilegiado, para estos fines sí debería generar desconfianza.

También se ha encontrado que muchos criminales logran, mediante una estrategia de SEO, conseguir posicionar en los primeros resultados de búsqueda sus páginas fraudulentas.

Al ingresar a una de estas se ha demostrado que el grado de desarrollo es tal que logran replicar la apariencia de una página de seguros legítima.

Es por lo anterior que la clave para identificar si una página es verdadera, o no, es revisando el certificado de seguridad de la misma.

Este es el famoso candado que acompaña la dirección URL de las páginas web. Sin embargo, el que tenga ese ícono tampoco es garantía de su autenticidad.

La forma adecuada para hacer esta verificación es hacer clic en ese ícono que acompaña a la dirección URL y seleccionar la opción “la conexión es segura”. Luego hay que seleccionar la opción “el certificado es válido” y allí verificar que el nombre a quien se le emite el certificado corresponde a la dirección web de la empresa que vende el SOAT.

Revise bien cada uno de los caracteres, porque los delincuentes también emplean ataques homográficos en donde imitan las direcciones web legítimas con letras que son similares a las originales. Por ejemplo, pueden cambiar la letra “i”, por “ï”, que lleva diéresis.

Links por Whatsapp

Probablemente el grueso de quienes caen en las redes de los estafadores lo hacen porque accedieron a una oferta vía Whatsapp.

Estas suelen estar acompañadas de promesas de grandes descuentos, o facilidades para adelantar el trámite.

Quienes muerden el anzuelo suelen ser redirigidos a páginas fraudulentas, o a chat para hablar con un supuesto asistente que lo llevará a realizar el depósito de dinero para concretar la estafa.

Recomendaciones

Para evitar caer en las redes de los estafadores, las recomendaciones que hace ESET es realizar la compra directamente en las páginas web oficiales de aquellas organizaciones que resultan confiables y que gozan de buena reputación.

En este link encontrará la lista completa de aseguradoras autorizadas por Fasecolda para comprar el SOAT.

Lea también: Presentadora Mónica Rodríguez denunció estafa del SOAT: “Este es el teléfono”

ESET también recomienda desconfiar de sitios web que ofrezcan el servicio a precios muy atractivos; verificar la información de la compañía antes de hacer el pago; evitar los pagos correspondientes por transferencias, y dudar de supuestas organizaciones que utilicen aplicaciones de mensajería con contactos no verificados para enviar cotizaciones o solicitar información; contactar con la compañía de seguros correspondiente si se tiene alguna duda sobre la legitimidad de un sitio web.

Señales de que ha sido estafado

No se alarme si al momento de realizar la compra del SOAT el mismo no aparece en el RUNT. Este es un proceso que puede tardar hasta 24 horas. Si al pasar ese tiempo, la actualización aún no figura, es probable que haya caído en una de estas trampas.

Sin embargo, no tiene que esperar un día para saber si la compra del SOAT fue efectiva o no, ya que cuando se hace con una empresa legítima esto es lo que sucede:

A su correo le llega un correo de verificación de la compra, desde el correo institucional de la aseguradora. Este incluirá un número de póliza, con el que puede verificar en la página de quien expide el seguro la vigencia del mismo.

Este correo también estará acompañado de un documento PDF, que es la póliza, en la que se encuentran los datos del vehículo, así como un código QR. (Recuerde que no es obligatorio cargar siempre con la impresión o pantallazo de este documento, ya que puede demostrar a las autoridades su SOAT mediante la plataforma del RUNT).

También debería recibir la factura electrónica, en su correo, de la compra del SOAT.

Siga estas recomendaciones para tener su SOAT al día, sin ser estafado en el intento.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.