Abecé para comprar vivienda en Colombia sin fracasar en el intento

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por falta de claridad, de lectura o de asesoría antes de firmar un contrato, las personas pueden comprometer su inversión sin siquiera saberlo. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dijo a El Espectador que en los últimos tres años ha recibido 3.963 denuncias por procesos de compra de vivienda.

Este tipo de problemas o irregularidades se presentan con mayor frecuencia de la que uno esperaría. Según Carlos Daniels Jaramillo, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat de Bogotá, entre...