¿Cómo descargar el recibo del impuesto predial 2023 en Bogotá?

El impuesto predial es un pago obligatorio que debe hacer todo propietario, poseedor o quien disfrute de un bien inmueble ajeno o predios ubicados en la jurisdicción de su respectivo gobierno local o departamental. Por su parte, la Secretaria de Hacienda de Bogotá dio a conocer las fechas límites para efectuar el pago sin intereses, que será hasta el próximo 14 de julio.

El Impuesto Predial Unificado aplica para bienes inmuebles y predios residenciales y no residenciales. Las personas que no hayan efectuado el aporte antes del 12 de mayo no disfrutarán del descuento por pronto pago. Asimismo, las personas que no se inscribieron a la opción de pago por cuotas deberán hacer el aporte obligatorio en su totalidad antes de la fecha establecida, de lo contrario deberá pagar más por la demora.

Según la Secretaría de Hacienda, los recibos del impuesto predial llegaron a las direcciones de los predios y bienes inmuebles que deben efectuar el pago. De igual forma, los ciudadanos que inscribieron su correo electrónico también recibieron el documento digital a través de este medio.

¿Cómo descargar el recibo del impuesto predial?

Para descargar el recibo primero debe dirigirse a la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, nuevaoficinavirtual.shd.gov.co/bogota Debe seleccionar el tipo de impuesto que desea pagar, en este caso “Predial”. Complete la información del contribuyente, como tipo y número de documento, así como la identificación del inmueble o predio (número de CHIP, que se encuentra en un recibo de años anteriores o en el certificado de tradición y libertad), se distingue al contener las letras AAA. No olvide darle clic a la casilla de verificación o código “captcha”. Marque la casilla de términos y Política de Tratamiento de Datos Personales. Al buscar debe aparecer la opción para descargar.

