Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Economía
Finanzas Personales
08 de octubre de 2025 - 10:06 p. m.

¿Cómo funciona Bre-B? Beneficios y paso a paso para enviar y recibir dinero

El nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República permite enviar y recibir dinero entre entidades financieras en solo 20 segundos. Le explicamos cómo crear su llave, cómo hacer transferencias, qué pasará con Transfiya y consejos para aprovechar Bre-B.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Karen Vanessa Quintero Martínez

Karen Vanessa Quintero Martínez

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

BreB

Pagos inmediatos

Banrep

Sistema financiero colombia

transferencias

transfiya

eduación financiera

economía colombiana

Cómo usar BreB

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.