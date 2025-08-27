Cómo interpretar el formulario de declaración de renta

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

De forma simple y algo panorámica, el formulario de declaración de renta es la suma de cinco grandes bloques: el de patrimonio y cuatro cédulas (general, de pensiones, de dividendos y participaciones y de ganancias ocasionales).

El objetivo de la declaración de renta para personas naturales es reflejar los ingresos y el patrimonio de un ciudadano. A diferencia de las personas jurídicas, como las sociedades, esta declaración distingue entre los distintos tipos de ingresos que recibe un individuo. Por ejemplo: si se trata de rentas de trabajo,...