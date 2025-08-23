Cómo negociar un aumento de sueldo y conseguirlo en 2025

Siga estas recomendaciones. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Es normal sentir que, en un punto determinado del tiempo que se lleva trabajando en una empresa, el salario que se recibe no se ajusta a lo que debería ser.

Las razones pueden ser varias: porque se en ese tiempo el colaborador se ha capacitado y ha adquirido más experiencia que hacen que su trabajo sea más valioso; porque el incremento salarial que se hace año a año no siempre es igual o superior a la inflación; o porque su perfil se ha valorizado y en otras compañías podría encontrar una mejor remuneración.

Aun así, no siempre la solicitud de un aumento de salario resulta exitosa, y en muchos casos esto se debe a que los empleados no saben cómo hacerlo y no se preparan lo suficiente. Siga estas recomendaciones para conseguirlo.

Infórmese

Según lo explicado por la firma Michael Page, se recomienda que el trabajador se informe sobre las condiciones salariales que tienen perfiles como el suyo, así como sectores profesionales similares.

Esto le permitirá tener una visión más realista de su aspiración salarial. Tenga en cuenta que los perfiles estratégicos —aquellos que son clave para alcanzar los objetivos de la organización— suelen tener mayores posibilidades de obtener un aumento de sueldo.

Reúna las razones que justifiquen su aumento

Expertos de Manpowergroup recomiendan hacer un listado de los aspectos que puede argumentar ante su empleador para solicitar un incremento salarial. En esta lista puede incluir sus logros en la empresa, las responsabilidades adicionales asumidas, los nuevos conocimientos adquiridos… todo lo que considere que le ha añadido valor.

Elija un momento adecuado

Aunque sus razones sean válidas, si intenta negociar su aumento en un momento o espacio inoportuno es altamente probable que fracase en el intento.

Si, por ejemplo, el balance de la empresa acaba de reportar caídas, seguramente los días siguientes a esa fecha no es un buen momento. Tampoco lo sería intentar abordar el tema en una conversación de pasillo o de ascensor.

Lo mejor es buscar un contexto formal que permita desarrollar esa conversación, como por ejemplo agendar una reunión con el directivo a cargo de tomar esa decisión o, si lo considera más viable, redactar un correo electrónico detallando su solicitud.

Si consigue una reunión, estructure y practique su discurso. Tenga claro lo que va a decir y cómo lo va a decir.

Apóyese de la inteligencia artificial

La IA puede ayudarle a redactar un correo que sea claro y convincente para presentar esta solicitud. Solo asegúrese de que en este se incluya lo anteriormente expuesto y revise que lo redactado por esta no exagere, minimice o vaya en contra de su realidad.

Evite comentarlo con sus compañeros

Michael Page recuerda que este es un tema personal y que se mide con base en los resultados laborales.

“Lo mejor, como comentábamos anteriormente, es que consultes estudios de remuneración del mercado para puestos similares al tuyo. Estos te darán una visión global de la situación y podrás hacer una comparación veraz y objetiva. Además, estos datos darán aún más peso y consistencia a tu discurso, demostrando que has analizado la situación y que el aumento que solicitas es coherente y razonable”, señala.

Contemple aceptar otro tipo de beneficios

Aunque puede que no siempre la situación económica de la empresa permite brindarle un incremento salarial, incluso cuando su propio empleador reconoce que se lo merece, existen otras formas en las que usted podría resultar beneficiado.

Algunos ejemplos son: mejoras en los seguros médicos o de vida; subsidios de transporte; horarios de trabajo más flexibles; tickets de restaurante, la opción de trabajo híbrido o remoto…

Siempre mantenga una actitud negociadora, abierta a llegar a un acuerdo, más que intentar imponerlo.

Escuche la respuesta

Independientemente de si le aceptan o no su solicitud de aumento, la respuesta que le dé su emperador es valiosa, pues le permite entender cómo lo ve la empresa (si lo considera o no estratégico o valioso) y le da insumos para anticipar cómo sería su futuro en la misma (si hay posibilidades de crecimiento o si definitivamente es mejor que empiece a buscar trabajo en otros lugares).

“Recuerde que la clave está en presentar una solicitud de aumento de salario de manera profesional, respaldada por logros y contribuciones tangibles. Al comunicar su valor de manera efectiva, aumentará las posibilidades de obtener el reconocimiento económico que mereces por tu talento y esfuerzo en la empresa”, concluye Manpowergroup.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.