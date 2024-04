¿Cómo reactivar su RUT si fue suspendido por la DIAN?: aquí le contamos

Antes de pagar impuestos es recomendable cotejar toda la información del contribuyente para liquidar los montos exactos a pagar. Foto: Cristian Garavito

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó hace unos días que suspendió cerca de 4 millones de Registros Únicos Tributarios (RUT) de ciudadanos que no actualizaron el registro durante 2022 y 2023.

“A la fecha, no ha sido posible ubicar a un total de 3′958.666 de inscritos en el RUT. Teniendo en cuenta que la no ubicación de estos contribuyentes obedece a no tener registrado un correo electrónico, dato que es obligatorio desde 2012″. Esa es la razón por la que la DIAN decidió suspender el registro.

De otra parte, la DIAN ha detectado 16.255 registros de ciudadanos extranjeros que no han actualizado su documento de identidad. Su identificación sigue ligada al Permiso Especial de Permanencia (PEP), que perdió vigencia desde el 28 de febrero de 2023. A estas personas se les envió una comunicación, vía correo electrónico, para que se acerquen a los diferentes puntos de contacto en el país y adelanten el trámite de actualización.

Por eso, la entidad está invitando a la ciudadanía a que se prepare para la declaración del impuesto sobre la renta de personas naturales, correspondiente al año gravable 2023. Se realizará entre los meses de agosto y octubre próximos. Por lo que es importante que actualice su información.

¿Cómo saber si su RUT fue suspendido?

1. Ingrese al link: https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces

2. Digite su número de NIT o número de cédula. Haga clic en el botón “Buscar”.

3. “Activo, suspendido o cancelado”, así le mostrará el sistema su estado del RUT.

Si está suspendido, le aparecerá un aviso con la siguiente información:

“Registro suspendido. Corresponde a los NIT cuya inscripción se encuentra temporalmente suspendida, por orden judicial o administrativa declarada por autoridad competente o cuando mediante visita de verificación se constate que la dirección informada por el inscrito no existe o no es posible ubicarlo en el domicilio informado”.

¿Qué puede hacer si su RUT fue suspendido?

Debe dirigirse a una sede de la DIAN para solicitar el levantamiento de la medida. También deberá presentar los siguientes documentos:

1. Documento de identidad original.

2. Un recibo de servicio público reciente donde aparezca su dirección actual.

3. El correo electrónico que desea registrar en el RUT.

🔎 ¿Cómo consultar y actualizar su RUT?

El estado del RUT puede ser consultado en el portal de la DIAN, utilizando la herramienta “consulte el estado del RUT” en el apartado de Servicios a la ciudadanía.

Una vez allí, digite su número de identificación y verifique los datos que arroja el sistema. En caso de tener que actualizar alguna información, ingrese con su usuario y realice el ajuste desde su cuenta.

“La DIAN invita a los ciudadanos a que actualicen la información correspondiente lo antes posible, teniendo en cuenta que mientras se mantenga la suspensión, no podrán adelantar sus trámites, expedir facturas, soportar costos y deducciones, ni contratar bienes o servicios. La suspensión, además, conlleva que el contribuyente se acerque a un punto de contacto de la entidad para el levantamiento de la medida”, explicó la entidad.

