Cómo ahorrar energía en casa antes de que llegue el fenómeno de El Niño

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Entre las muchas tensiones que hay en la olla a presión de los titulares y las noticias, el fenómeno de El Niño es una de las que comienza a ganar algo más de protagonismo con el pasar de los días. Si llega a presentarse con la intensidad que se proyecta, sus impactos se sentirán en casi cualquier aspecto de la vida y, especialmente, en el suministro y el costo de la energía.

Esta semana en Echemos Cuentas, Camilo Erazo Aguilar, gerente de Regulación del Grupo de Energía de Bogotá, explicó qué es El Niño, qué tiene que ver con el recibo de la luz y qué puede hacer cada hogar para ahorrar energía — y dinero — antes de que el fenómeno se intensifique.

¿Qué es El Niño y qué tiene que ver con la energía?

El Niño es un fenómeno climático recurrente que debilita los vientos del Pacífico y devuelve calor hacia América, reduciendo las lluvias en Colombia. El problema es que alrededor de 70 % de la energía del país se genera con plantas hidroeléctricas que almacenan agua en embalses. Cuando llueve menos, los embalses bajan y la capacidad de generación se reduce. El otro 30 % lo producen plantas térmicas que usan carbón, gas y diésel, y el 10% restante proviene de paneles solares.

El sistema eléctrico funciona como un juego de equilibrio entre oferta y demanda. Cuando la oferta cae — como ocurre en un fenómeno de El Niño fuerte — la demanda también tiene que ajustarse para evitar problemas graves como racionamientos o apagones.

Los electrodomésticos que más consumen

Los usos de electricidad en un hogar se dividen en iluminación, refrigeración, cocción y entretenimiento. Erazo señala que los electrodomésticos que generan calor son los que más energía consumen: la plancha de ropa, el secador de pelo, el microondas. La conversión de electricidad en calor es intensiva en energía y hay que usarlos con criterio.

La nevera merece mención aparte: es el único electrodoméstico conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una nevera antigua puede consumir hasta 60% más que una moderna eficiente.

Consejos concretos para ahorrar

Iluminación: el primer paso es verificar si en la casa todavía hay bombillos incandescentes. Si los hay, cambiarlos por LED reduce el consumo de iluminación a una décima parte. Los bombillos LED consumen 10 veces menos que los incandescentes y llevan más de una década disponibles en el mercado colombiano. Además, aprovechar la luz natural durante el día — poniendo el escritorio cerca de una ventana, por ejemplo — reduce las horas en que los bombillos tienen que estar encendidos.

Nevera : revisar que los empaques de la puerta sellen bien para que no entre calor. Dejar espacio entre la nevera y la pared para que el calor que extrae pueda disiparse. No meter alimentos calientes. Limpiar la escarcha del congelador periódicamente para que el aire circule bien. Y graduar la temperatura al nivel adecuado — ni más fría de lo necesario.

Consumos vampiro: dejar un cargador conectado sin usar durante todo un mes equivale a prender un bombillo medio día. En un hogar individual no es mucho, pero si un millón de hogares dejan un millón de cargadores conectados, el consumo acumulado equivale al de 400 hogares completos durante un mes. Desconectar cargadores, apagar el televisor desde el botón principal y no dejar aparatos en standby es un aporte colectivo real al equilibrio del sistema.

Cómo calcular el consumo de un aparato: tome la potencia del aparato en vatios — dato que aparece en la caja o en el manual — multiplíquela por las horas diarias de uso y por los días del mes que lo usa. El resultado, multiplicado por la tarifa del recibo, da el costo mensual de ese electrodoméstico. Así se puede identificar cuáles son los que más pesan en la factura.

Etiquetas de eficiencia energética: los electrodomésticos grandes — neveras, lavadoras, televisores — tienen una etiqueta de colores que va del verde al rojo. Entre más verde y más cercana a la letra A, más eficiente es el aparato. Esa etiqueta también indica el consumo mensual y anual, lo que permite comparar antes de comprar.

El mensaje de fondo

El fenómeno de El Niño que viene no es un problema que los hogares puedan resolver solos, pero sí pueden aportar. Cada acción de ahorro individual suma al equilibrio de un sistema que, si se desbalancea demasiado, puede afectar a todos. Y de paso, reduce la factura.

¿Qué es Echemos Cuentas?

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada semana, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

Aquí puede ver la lista de reproducción de YouTube. También está en Spotify.

¿Tiene alguna pregunta o recomendación? Puede escribir a: kquintero@elespectador.com o slarotta@elespectador.com

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