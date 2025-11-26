¿Compró casa en obra gris o negra?: lo que los expertos recomiendan revisar en la entrega

Obras de construcción de este edificio ubicado en la calle 26 con carrera 30, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Llega el momento: después de largos y tediosos trámites, de solicitar créditos, de averiguar por subsidios y de demorarse uno, dos o hasta tres años pagando la primera cuota: por fin le entregarán su apartamento. La espera ha sido larga y la emoción —aunque la vivienda pueda no ser entregada con acabados— es desbordante.

Pero antes de entregarse totalmente a la felicidad de llegar a su primera vivienda (así sea en obra gris), mantenga la cabeza fría y los pies bien plantados. Recibir el inmueble que con tanto esfuerzo, tiempo y dinero ha...