Consejos para evitar fraudes financieros en las compras de fin de año

Entre regalos, comida, ropa y transporte, diciembre es la temporada del año con mayor movimiento de comercio. También es el mes en el que más se suelen registrar intentos de fraudes financieros.

Según ESET, firma de seguridad informática, se ha demostrado que por estas fechas aumentan los ataques del tipo phishing (suplantación de identidad) vinculados a ofertas y descuentos demasiado buenos para ser verdad.

“En referencia a ello, el sitio especializado CyberPress remarca que durante los últimos tres meses se registraron más de 18.000 dominios falsos claramente alusivos a la Navidad y el Black Friday, entre otros. Los objetivos de estas páginas apócrifas, que simulan ser de empresas reales, son varios: llevar a cabo estafas de pago, obtener credenciales y datos personales, o directamente infectar el dispositivo con malware”, detalla la firma de ciberseguridad.

Para evitar morder el anzuelo de los atacantes, Nu Bank da estos consejos:

● Evita links sospechosos: Durante esta época es común recibir mensajes de texto o chats con supuestas promociones navideñas, rifas o concursos. Si no conoces al remitente, evita hacer clic en enlaces, incluso si parecen provenir de comercios o marcas reconocidas. La recomendación es verificar siempre las ofertas directamente en los canales oficiales de cada empresa.

● Usa tarjetas virtuales temporales para compras digitales: para compras en páginas web o plataformas digitales, una buena práctica es utilizar tarjetas virtuales con vencimiento en periodos cortos. Esto reduce el riesgo de filtración de datos o accesos no autorizados. Desde la app de Nu, estas tarjetas pueden crearse en segundos y eliminarse cuando ya no sean necesarias.

● Activa funcionalidades de seguridad: algunas entidades financieras ofrecen herramientas digitales para reforzar la protección del dinero. En el caso de Nu, los clientes cuentan con Modo Tranqui, una funcionalidad que protege contra transacciones no autorizadas cuando el usuario se encuentra fuera de lugares habituales como su casa o su trabajo, incluso si el teléfono cae en manos equivocadas.

Para usarla, el usuario define una o varias redes Wi-Fi como “seguras” desde la aplicación. Si se intenta realizar una transacción por encima del límite establecido sin estar conectado a estas redes, la app solicita una autenticación adicional, como el reconocimiento facial.

● Reporta cualquier incidente de inmediato: ante el robo del celular o de tarjetas físicas, es fundamental reportar la situación de forma inmediata a través de los canales oficiales. Desde el “Centro de Seguridad” de la app de Nu, los clientes pueden bloquear tarjetas, cambiar el PIN y la contraseña de la aplicación, y gestionar sus productos para evitar movimientos no autorizados.

