Consejos para organizar las finanzas tras los gastos de diciembre

Diciembre suele ser el mes de mayor gasto del año. Entre celebraciones, regalos y el pago de cuentas pendientes, es común que el salario, la prima y las bonificaciones se agoten rápidamente. El problema es que enero también llega cargado de obligaciones, y muchos se enfrentan al inicio del nuevo año con el bolsillo apretado.

Aunque la principal recomendación de los expertos en finanzas personales es clara: nunca se debe gastar más de lo que se gana, aplicar ese principio no siempre es sencillo, ya que para ello se necesita poner todo en orden.

Las siguientes son las recomendaciones que hace Santiago Matamoros, director de Producto de Nu Colombia.

Hacer un mapa de los gastos: al comenzar enero, es fundamental reunir todos los extractos de tarjetas y facturas de diciembre para tener una visión clara y completa de los gastos realizados y saber así cuál es el punto de partida del año: qué debo y qué tengo realmente.

Poner topes al gasto con crédito: para asegurar que los gastos de enero (vacaciones, compras escolares, entre otros) se mantengan dentro de lo planeado, una acción muy efectiva es establecer un tope al cupo disponible de la tarjeta de crédito. Esta funcionalidad ayuda a tomar decisiones de compra más conscientes, sabiendo que ese es el presupuesto máximo con el que se cuenta para pagar después.

Diseñar una “estrategia de salida” para las deudas: no todas las deudas son iguales. Una estrategia efectiva es elegir un método: ya sea el “método avalancha” (pagar primero las deudas con la tasa de interés más alta para ahorrar más dinero a largo plazo) o el “método bola de nieve” (pagar primero la deuda más pequeña para obtener una victoria temprana que motive a seguir). Elegir un plan y aferrarse a él convierte la ansiedad en acción.

Ajustar el número de cuotas: permite modificar el plazo de las compras para que los pagos mensuales sean más manejables y se libere flujo de caja. Sin embargo, es clave tener en cuenta que ampliar el plazo de un crédito implica pagar más intereses, lo que a largo plazo se traduce en un mayor costo. ¿Puede ser una ayuda en momentos de estrechez financiera? Sí, pero con un precio. Por eso, la recomendación general frente a cualquier deuda es pagarla en el menor tiempo posible, especialmente cuando los intereses son elevados.

En ese contexto, el inicio del año puede convertirse en una oportunidad para retomar el control de las finanzas personales. Tomar decisiones conscientes, priorizar el pago de deudas y ajustar los hábitos de consumo no solo ayuda a superar el impacto de los gastos de diciembre, sino que sienta bases más sólidas para el resto del año.

