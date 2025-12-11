Hoy los contribuyentes en mora tienen la última oportunidad para ponerse al día con la DIAN

Escucha este artículo
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ofrece este 11 de diciembre la última oportunidad del año para que los deudores se pongan al día con la entidad.
Se trata de la última Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’, para que 57.305 ciudadanos que presentan obligaciones en mora accedan a soluciones efectivas que les permitan normalizar su situación tributaria.
La feria se desarrollará en dos puntos de Bogotá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:
- En la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60)
- En la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32)
En el resto del país, la jornada tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, que se relacionan a continuación:
|Ciudad
|Dirección
|Arauca
|Carrera 20 calle 31 esquina
|Armenia
|Carrera 14 n.° 20 A - 22
|Barrancabermeja
|Calle 49 n.° 9 - 09, Edificio Luisa
|Barranquilla
|Calle 77 n.° 59 - 35, Centro Empresarial Las Américas 3, piso 21
|Bogotá
|Avenida 26 n.° 75-60, Escuela DIAN
|Bogotá
|Carrera 6 n.° 15 - 32, piso 2
|Bucaramanga
|Calle 36 n.° 14 - 03
|Buenaventura
|Calle 3 n.° 2A - 18
|Cali
|Calle 11 n.° 3-18, piso 1
|Cartagena
|Calle 28 3a. Avenida n.° 25 - 04, Barrio Manga
|Cúcuta
|Calle 8A n.° 3 - 50, Edificio Santander, Palacio Nacional, piso 1
|Florencia
|Carrera 11 n.° 13 - 39, piso 1, barrio Centro
|Girardot
|Calle 16 n.° 10 - 51, barrio Centro, Edificio DIAN
|Ibagué
|Carrera 3 n.° 9 - 01, piso 1
|Leticia
|Carrera 11 n.° 8 - 25
|Manizales
|Carrera 23 n.° 74 - 35, sector Milán
|Medellín
|Carrera 52 n.° 42 - 43, Edificio La Alpujarra
|Montería
|Carrera 2 n.° 33 - 40, Palacio Nacional
|Neiva
|Calle 7 n.° 6 - 36, Edificio Nacional
|Palmira
|Calle 32 n.° 29 - 08
|Pasto
|Calle 17 n.° 24 - 35
|Pereira
|Calle 14 Bis n.° 5 - 29, Edificio Pinares Plaza
|Popayán
|Carrera 8 n.° 1 - 36, Edificio Portal El Molino
|Puerto Asís
|Calle 13 n.° 34-39, barrio Kennedy
|Quibdó
|Carrera 1 n.° 22 - 126
|Riohacha
|Calle 2 n.° 6 - 48
|San Andrés
|Avenida Newball Muelle Marítimo
|Santa Marta
|Carrera 5 n.° 17 - 04
|Sincelejo
|Calle 23 n.° 18 - 77
|Sogamoso
|Calle 13 n.° 10 - 71
|Tuluá
|Carrera 26 n.° 27 - 82
|Tunja
|Calle 20 n.° 9 - 40
|Valledupar
|Calle 16 n.° 9 - 44, Edificio Caja Agraria, piso 1
|Villavicencio
|Calle 40 n.° 33 A - 27- 29, Edificio Oriana, Centro
|Yopal
|Carrera 20 n.° 7 - 28
En dichos lugares, las personas que solucionen sus deudas podrán evitar que el proceso avance hacia embargos o remates.
La DIAN calcula que el grupo de morosos le deben unos COP 5,7 billones por impuestos como:
- IVA
- Retención en la fuente
- Impuesto al consumo
- Renta
- Otros
Si bien la entidad priorizó obligaciones con mora inferior a 360 días, también hay oportunidad para quienes superan este rango.
Durante la jornada, “los asistentes recibirán información sobre su estado de cuenta, opciones de pago, corrección de inconsistencias y demás servicios asociados al proceso de cobro y cumplimiento tributario”, destaca la entidad.
La decisión de realizar una segunda edición de la feria ‘Pagar sí paga’ se debe a que la DIAN tuvo una alta acogida y demanda de atención el pasado 26 de noviembre, cuando más de 8.500 ciudadanos acudieron a resolver su estado de mora.
La entidad destacó que este es un espacio pensado para que los contribuyentes encuentren claridad, acompañamiento y soluciones en un solo lugar.
