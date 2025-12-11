Logo El Espectador
Hoy los contribuyentes en mora tienen la última oportunidad para ponerse al día con la DIAN

La última Feria Nacional de Servicios del año busca solucionar la situación tributaria de 57.305 ciudadanos. ¿En dónde se realizan?

Redacción Economía
11 de diciembre de 2025 - 12:41 p. m.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ofrece este 11 de diciembre la última oportunidad del año para que los deudores se pongan al día con la entidad.

Se trata de la última Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’, para que 57.305 ciudadanos que presentan obligaciones en mora accedan a soluciones efectivas que les permitan normalizar su situación tributaria.

La feria se desarrollará en dos puntos de Bogotá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:

  • En la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60)
  • En la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32)

En el resto del país, la jornada tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, que se relacionan a continuación:

CiudadDirección
AraucaCarrera 20 calle 31 esquina
ArmeniaCarrera 14 n.° 20 A - 22
BarrancabermejaCalle 49 n.° 9 - 09, Edificio Luisa
BarranquillaCalle 77 n.° 59 - 35, Centro Empresarial Las Américas 3, piso 21
BogotáAvenida 26 n.° 75-60, Escuela DIAN
BogotáCarrera 6 n.° 15 - 32, piso 2
BucaramangaCalle 36 n.° 14 - 03
BuenaventuraCalle 3 n.° 2A - 18
CaliCalle 11 n.° 3-18, piso 1
CartagenaCalle 28 3a. Avenida n.° 25 - 04, Barrio Manga
CúcutaCalle 8A n.° 3 - 50, Edificio Santander, Palacio Nacional, piso 1
FlorenciaCarrera 11 n.° 13 - 39, piso 1, barrio Centro
GirardotCalle 16 n.° 10 - 51, barrio Centro, Edificio DIAN
IbaguéCarrera 3 n.° 9 - 01, piso 1
LeticiaCarrera 11 n.° 8 - 25
ManizalesCarrera 23 n.° 74 - 35, sector Milán
MedellínCarrera 52 n.° 42 - 43, Edificio La Alpujarra
MonteríaCarrera 2 n.° 33 - 40, Palacio Nacional
NeivaCalle 7 n.° 6 - 36, Edificio Nacional
PalmiraCalle 32 n.° 29 - 08
PastoCalle 17 n.° 24 - 35
PereiraCalle 14 Bis n.° 5 - 29, Edificio Pinares Plaza
PopayánCarrera 8 n.° 1 - 36, Edificio Portal El Molino
Puerto AsísCalle 13 n.° 34-39, barrio Kennedy
QuibdóCarrera 1 n.° 22 - 126
RiohachaCalle 2 n.° 6 - 48
San AndrésAvenida Newball Muelle Marítimo
Santa MartaCarrera 5 n.° 17 - 04
SincelejoCalle 23 n.° 18 - 77
SogamosoCalle 13 n.° 10 - 71
TuluáCarrera 26 n.° 27 - 82
TunjaCalle 20 n.° 9 - 40
ValleduparCalle 16 n.° 9 - 44, Edificio Caja Agraria, piso 1
VillavicencioCalle 40 n.° 33 A - 27- 29, Edificio Oriana, Centro
YopalCarrera 20 n.° 7 - 28

En dichos lugares, las personas que solucionen sus deudas podrán evitar que el proceso avance hacia embargos o remates.

La DIAN calcula que el grupo de morosos le deben unos COP 5,7 billones por impuestos como:

  • IVA
  • Retención en la fuente
  • Impuesto al consumo
  • Renta
  • Otros

Si bien la entidad priorizó obligaciones con mora inferior a 360 días, también hay oportunidad para quienes superan este rango.

Durante la jornada, “los asistentes recibirán información sobre su estado de cuenta, opciones de pago, corrección de inconsistencias y demás servicios asociados al proceso de cobro y cumplimiento tributario”, destaca la entidad.

La decisión de realizar una segunda edición de la feria ‘Pagar sí paga’ se debe a que la DIAN tuvo una alta acogida y demanda de atención el pasado 26 de noviembre, cuando más de 8.500 ciudadanos acudieron a resolver su estado de mora.

La entidad destacó que este es un espacio pensado para que los contribuyentes encuentren claridad, acompañamiento y soluciones en un solo lugar.

