Hoy los contribuyentes en mora tienen la última oportunidad para ponerse al día con la DIAN

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ofrece este 11 de diciembre la última oportunidad del año para que los deudores se pongan al día con la entidad.

Se trata de la última Feria Nacional de Servicios ‘Pagar sí paga’, para que 57.305 ciudadanos que presentan obligaciones en mora accedan a soluciones efectivas que les permitan normalizar su situación tributaria.

La feria se desarrollará en dos puntos de Bogotá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:

En la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60)

En la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32)

En el resto del país, la jornada tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, que se relacionan a continuación:

Ciudad Dirección Arauca Carrera 20 calle 31 esquina Armenia Carrera 14 n.° 20 A - 22 Barrancabermeja Calle 49 n.° 9 - 09, Edificio Luisa Barranquilla Calle 77 n.° 59 - 35, Centro Empresarial Las Américas 3, piso 21 Bogotá Avenida 26 n.° 75-60, Escuela DIAN Bogotá Carrera 6 n.° 15 - 32, piso 2 Bucaramanga Calle 36 n.° 14 - 03 Buenaventura Calle 3 n.° 2A - 18 Cali Calle 11 n.° 3-18, piso 1 Cartagena Calle 28 3a. Avenida n.° 25 - 04, Barrio Manga Cúcuta Calle 8A n.° 3 - 50, Edificio Santander, Palacio Nacional, piso 1 Florencia Carrera 11 n.° 13 - 39, piso 1, barrio Centro Girardot Calle 16 n.° 10 - 51, barrio Centro, Edificio DIAN Ibagué Carrera 3 n.° 9 - 01, piso 1 Leticia Carrera 11 n.° 8 - 25 Manizales Carrera 23 n.° 74 - 35, sector Milán Medellín Carrera 52 n.° 42 - 43, Edificio La Alpujarra Montería Carrera 2 n.° 33 - 40, Palacio Nacional Neiva Calle 7 n.° 6 - 36, Edificio Nacional Palmira Calle 32 n.° 29 - 08 Pasto Calle 17 n.° 24 - 35 Pereira Calle 14 Bis n.° 5 - 29, Edificio Pinares Plaza Popayán Carrera 8 n.° 1 - 36, Edificio Portal El Molino Puerto Asís Calle 13 n.° 34-39, barrio Kennedy Quibdó Carrera 1 n.° 22 - 126 Riohacha Calle 2 n.° 6 - 48 San Andrés Avenida Newball Muelle Marítimo Santa Marta Carrera 5 n.° 17 - 04 Sincelejo Calle 23 n.° 18 - 77 Sogamoso Calle 13 n.° 10 - 71 Tuluá Carrera 26 n.° 27 - 82 Tunja Calle 20 n.° 9 - 40 Valledupar Calle 16 n.° 9 - 44, Edificio Caja Agraria, piso 1 Villavicencio Calle 40 n.° 33 A - 27- 29, Edificio Oriana, Centro Yopal Carrera 20 n.° 7 - 28

En dichos lugares, las personas que solucionen sus deudas podrán evitar que el proceso avance hacia embargos o remates.

La DIAN calcula que el grupo de morosos le deben unos COP 5,7 billones por impuestos como:

IVA

Retención en la fuente

Impuesto al consumo

Renta

Otros

Si bien la entidad priorizó obligaciones con mora inferior a 360 días, también hay oportunidad para quienes superan este rango.

Durante la jornada, “los asistentes recibirán información sobre su estado de cuenta, opciones de pago, corrección de inconsistencias y demás servicios asociados al proceso de cobro y cumplimiento tributario”, destaca la entidad.

La decisión de realizar una segunda edición de la feria ‘Pagar sí paga’ se debe a que la DIAN tuvo una alta acogida y demanda de atención el pasado 26 de noviembre, cuando más de 8.500 ciudadanos acudieron a resolver su estado de mora.

La entidad destacó que este es un espacio pensado para que los contribuyentes encuentren claridad, acompañamiento y soluciones en un solo lugar.

