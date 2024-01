Si su propósito en 2024 es invertir, estos son los CDT con mejores tasas

Un CDT es un vehículo de inversión recomendable para ganarse unos pesos con un dinero que tiene ahorrado y que no va a utilizar en el mediano o largo plazo. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Un CDT, en palabras sencillas, es como prestarle dinero a un amigo que le va a devolver el dinero después de un tiempo pactado con una ganancia (interés). En este caso, el amigo es un banco, con el cual se sabe cuánto dinero va a recibir al final y cuánto tiempo debe esperar para recibirlo.

Es por ello que un Certificado de Depósito a Término (CDT) es un vehículo de inversión recomendable para ganarse unos pesos con un dinero que tiene ahorrado y que no va a utilizar en el mediano o largo plazo.

¿Cómo se gana dinero con un CDT?

Lo primero que debe saber es que los CDT tienen una rentabilidad fija, la cual es definida por cada banco. Lo propio es buscar la entidad que esté ofreciendo la mejor tasa de interés.

Los CDT son buena opción porque no requiere un gran conocimiento del mercado financiero, además permite “ir a la fija”, porque usted sabrá cuánto ganará y cuánto tiempo el banco tendrá su dinero.

No obstante, tenga en cuenta que no puede retirar el dinero hasta que no se cumpla el plazo acordado, que puede ser de tres, seis, nueve meses, un año o más.

Las mejores tasas

Para encontrar la entidad financiera con la mejor tasa para CDT, puede revisar una a una las páginas web de los bancos o cooperativas que ofrezcan este producto. O mejor, para evitar la fatiga, puede ingresar al portal web de la Superintendencia Financiera de Colombia, que cada mes publica los CDT con mayor rentabilidad en diferentes plazos.

Si está pensando en abrir un CDT, estos son los bancos con las mejores tasas para los primeros días de enero de 2024, de acuerdo con el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera.

Top 5 de CDT más rentables a un año

1. Coltefinanciera: 14,85 % efectiva anual (monto mínimo de $250.000)

2. Banco Pichincha: 14,43 % efectiva anual (monto mínimo de $500.000)

3. Banco W: 14,36 % efectiva anual (sin monto mínimo de inversión)

4. Ban100: 14,13 % efectiva anual (monto mínimo de $250.000)

5. Credifamilia: 14,03 % efectiva anual (monto mínimo de $1.000.000)

Top 5 de CDT más rentables a 180 días

1. IRIS Compañía de Financiamiento: 14,66 % efectiva anual (sin monto mínimo de inversión)

2. Banco Pichincha: 14,58 % efectiva anual (debe disponer de mínimo $500.000 para abrir un CDT)

3. Coltefinanciera: 14,56 % efectiva anual (monto mínimo de $250.000)

4. Banco Falabella: 14,38 % efectiva anual (monto mínimo de $250.000)

5. Credifamilia: 14,27 % efectiva anual (monto mínimo de $1.000.000)

