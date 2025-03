¿Cuándo se pierde el derecho al auxilio de transporte en 2025? Revise estos casos

Imagen de referencia. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde comienzos de año, el salario mínimo subió a $1.423.500 mensuales, un incremento que algunos consideran insuficiente y otros celebran como un alivio frente a la inflación. Al salario base se le suma el auxilio de transporte, una ayuda económica de $200.000, destinada a cubrir los costos de desplazamiento entre la casa y el trabajo. Sin embargo, este beneficio no está disponible para todos.

Con frecuencia, surgen dudas sobre quiénes tienen derecho a este pago adicional y bajo qué circunstancias se puede perder. El Ministerio de Trabajo y la Corte Suprema de Justicia han sido claros: hay condiciones específicas que excluyen a algunos trabajadores de este auxilio, incluso si devengan menos de dos salarios mínimos.

El auxilio de transporte solo se paga a trabajadores cuyo salario mensual no supere los dos salarios mínimos legales vigentes (SMLMV). En 2025, el umbral es de $2.847.000. Si el sueldo básico supera este valor —sin contar horas extras, dominicales o recargos— el trabajador deja de recibir esta ayuda.

Le podría interesar: Conozca diez derechos que tiene como usuario de servicios públicos

Pero hay otros casos en los que el auxilio también se suspende:

Teletrabajo o trabajo remoto

Los empleados que realizan sus funciones desde casa, de manera permanente o bajo la modalidad de teletrabajo, no tienen derecho al auxilio. Esto, porque no necesitan desplazarse a su lugar de trabajo.

Transporte proporcionado por el empleador

Si la empresa ofrece transporte gratuito y completo (desde la casa hasta la sede laboral), el auxilio no aplica. Algunas compañías recogen a sus trabajadores en puntos intermedios, lo que implica un gasto parcial de transporte. En esos casos, si el empleado asume algún costo, el auxilio debe pagarse.

Vivir en el lugar de trabajo o cerca

Si el trabajador reside en el mismo lugar donde labora o a corta distancia (aunque la ley ya no define un límite exacto), y no incurre en gastos de transporte, no se le debe reconocer el auxilio. La Corte Suprema ha indicado que el propósito de este beneficio es reembolsar un gasto real.

Ausencias o incapacidades

El auxilio se paga en proporción a los días efectivamente trabajados. Si el empleado falta, está de licencia, de vacaciones o incapacitado, el auxilio se descuenta de manera proporcional. Esto se calcula dividiendo el valor mensual del auxilio entre 30 días.

Durante las vacaciones

El auxilio no se paga en el periodo de vacaciones. Al tratarse de un descanso remunerado, el trabajador no asume gastos de transporte y, por tanto, no recibe este concepto.

Recomendado: Alza en las tarifas del gas: así golpea el bolsillo de los colombianos

El cálculo del derecho al auxilio se hace sobre el salario básico mensual, sin incluir el valor de horas extras, recargos dominicales o trabajo festivo. Esto significa que, si un empleado gana un salario inferior a los dos mínimos legales, pero ocasionalmente recibe ingresos adicionales que lo superan, mantiene el derecho al auxilio.

En cambio, si su salario básico fijo es superior a $2.847.000, el auxilio se pierde automáticamente.

Lea también: Gobierno no ha cumplido acuerdo de pago de subsidios de energía, según gremios

¿El auxilio de transporte es salario?

La ley es clara: el auxilio de transporte no constituye salario. Esto significa que no se incluye en la base de liquidación de seguridad social ni de aportes parafiscales. Sin embargo, sí hace parte de la base para calcular prestaciones sociales como las cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios. Esto último por disposición expresa de la Ley 1ª de 1963.

En caso de que no le paguen y sí esté habilitado, el Mintrabajo recomienda e los trabajadores primero intenten resolver la situación directamente con su empleador. Si no hay solución, el siguiente paso es acudir a un inspector de Trabajo para iniciar un proceso de conciliación o presentar una queja formal.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Pronto tendremos al aire el boletín de noticias económicas, en el que además de actualidad encontrarán consejos de emprendimiento y finanzas. Si desean inscribirse, pueden ingresar aquí.