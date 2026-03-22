¿Cuántas horas extras máximo se puede trabajar a la semana y al mes en Colombia en 2026?

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El límite de horas extras en Colombia para 2026 no cambió. Sigue siendo estricto y está fijado por la ley desde hace años: máximo 2 horas extra por día, 12 por semana y 24 al mes. Son topes que no se pueden sobrepasar aun con acuerdo del trabajador. Si una empresa los excede, incurre en una infracción laboral sancionable por el Ministerio del Trabajo.

Aunque la reforma laboral de 2025 redujo la jornada semanal a 44 horas (y llegará a 42 en 2026), los topes de horas extras se mantuvieron intactos. Esto lo confirmaron la Ley 2466 de 2025 y la Circular Externa 101 de 2025, documentos que dejan claro que la reducción de la jornada nada tiene que ver con aumentar el número de horas suplementarias.

Los topes aplican para cualquier tipo de contrato, tanto en trabajo diurno como nocturno. Superarlos puede implicar multas, requerimientos e incluso revisiones de nómina.

El artículo 13 de la reforma ratificó que el límite máximo sigue siendo el mismo. Lo que sí cambió fue cuánto se paga por cada hora extra y desde qué hora inicia la jornada nocturna. Ese componente es relevante porque modifica la liquidación, no el número de horas permitidas.

Algunos puntos clave:

La jornada nocturna ahora comienza a las 7:00 p. m.

La hora extra diurna mantiene el recargo del 25 %.

La hora extra nocturna mantiene el 75 %.

El trabajo en domingos y festivos sube su recargo de manera progresiva. Desde julio de 2025 subió a 80 %, en julio de 2026 subirá a 90 % y en julio de 2027 a 100 %.

La reforma también conservó la posibilidad de distribuir la jornada semanal entre cinco y seis días, siempre que se respete el día de descanso.

¿Cómo se calculan las horas extras en 2026?

La fórmula no cambió. Para obtener el valor de la hora ordinaria, se divide el salario mensual entre el número de horas legales del mes. A partir de ahí se aplican los recargos según si la hora es diurna, nocturna, dominical o festiva.

Tras la actualización del salario mínimo a COP 1.750.905, más el auxilio de transporte de COP 249.095, el valor de la hora ordinaria laborada antes de julio de este año ronda los COP 7.959. Luego del 15 de julio, pasará a COP 8.338, cuando la jornada se reduce a 42 horas por semana.

Hasta entonces, la hora extra diurna tiene un valor de COP 9.948 y la nocturna de COP 13.928.

Es decir, si trabaja dos horas diurnas por día, podrá recibir hasta COP 19.896, y si hace diez horas extras a la semana, serían COP 99.480.

Así, las horas extras, que durante años fueron un cálculo manual, ahora son un renglón de alto riesgo regulatorio. Y en 2026, con jornada reducida, recargos más altos y control automático, el cumplimiento de los topes vuelve a estar en el centro de la conversación laboral.

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