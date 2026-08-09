¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducción en Colombia? Tarifas por ciudades

Imagen de referencia. Foto: redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La licencia de conducción tiene una vigencia definida por ley y renovarla es obligatorio para seguir circulando legalmente. Para conductores particulares, el plazo depende de la edad: quienes tienen menos de 60 años la renuevan cada 10 años; entre los 60 y los 80, cada 5; y a partir de los 80, cada año. Para conductores de servicio público, la renovación es cada 3 años hasta los 60 años, y anual a partir de esa edad.

El costo del trámite, sin embargo, no es el mismo en todo el país: cada ciudad fija sus propias tarifas, actualizadas anualmente con base en el salario mínimo.

Las tarifas ciudad por ciudad

Los valores que se presentan a continuación corresponden únicamente al trámite administrativo de renovación, según las tarifas oficiales publicadas por cada organismo de tránsito para 2026.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad fijó la renovación en COP 151.500 para automóviles y COP 266.400 para motocicletas. Es la única ciudad de las consultadas que distingue la tarifa según el tipo de vehículo.

En Medellín, la Secretaría de Movilidad establece una tarifa única de COP 76.400, sin distinción entre carro y moto.

En Cali, el trámite cuesta COP 179.400. Lo gestiona el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV), la entidad pública encargada de los trámites de tránsito en la ciudad.

En Barranquilla, la Alcaldía Distrital fijó el valor en COP 127.811, también tarifa única.

En Bucaramanga, la Dirección de Tránsito llama a este trámite “refrendación” y lo tiene establecido en COP 80.960.

A esas tarifas hay que sumarles el examen médico de aptitud física, mental y de coordinación motriz, que es obligatorio y se paga por separado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por el Ministerio de Transporte.

A diferencia del trámite de renovación, este examen no tiene una tarifa única fijada por el Estado: cada CRC establece su propio precio dentro de los topes que vigila la Superintendencia de Transporte, así que el valor varía según la ciudad y el centro. En términos generales, suele costar entre COP 80.000 y COP 246.000.

Los requisitos del trámite

Aunque cada organismo de tránsito en cada ciudad tiene sus propios procedimientos, los requisitos son esencialmente los mismos en todo el país.

Antes de ir a la ventanilla hay que tener listos: el documento de identidad vigente, sea cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. La licencia de conducción actual; si está extraviada, hay que llevar la denuncia por pérdida.

Además, estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) como persona natural. El certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por el Ministerio de Transporte. Finalmente, estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito, lo que puede verificarse en el portal del SIMIT antes de agendar la cita.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.