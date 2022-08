Cuidado con los falsos prestamistas que lo quieren estafar

Un proyecto de ley busca poner fin a los letales "pagadiario" y "gota a gota" permitiendo que los micros, pequeños y medianos empresarios accedan a créditos formales. Foto: Óscar Pérez

“De eso tan bueno no dan tanto”, es un dicho que hemos escuchado en repetidas ocasiones y que, en temas de seguridad financiera, esconde una gran sabiduría.

Recientemente la Superintendencia Financiera emitió una alerta sobre firmas de prestamistas que están estafando a sus víctimas haciéndoles creer que son vigiladas por este ente de control. Evidentemente, con esto buscan generar confianza para lograr su cometido.

Las firmas que fueron descubiertas cometiendo este fraude son: “CREDISOLUCIONES AL DÍA”, “FINANBANAGRAR”, “OPORTUNCREDITOS”, “COOPERATIVA FIDUACIAR” y “FINANCIERA EXPRESS SAS”.

La Superfinanciera detalla que el comportamiento de estas encaja dentro de lo que se conoce como falsos prestamistas, es decir, instituciones con una falsa fachada que exigen dinero como requisito previo para desembolsar supuestos créditos, argumentando diferentes conceptos o utilizando incluso documentos alterados con información falsa.

Para evitar morder el anzuelo de estas personas que se aprovechan de la necesidad crediticia de la población, la principal recomendación es que no realice ningún acuerdo con una entidad que no se encuentre vigilada por la Superintendencia Financiera. Usted mismo puede consultar el listado de firmas vigiladas en el siguiente link, y la recomendación es que lo haga, porque como lo denuncia esta autoridad, hay inescrupulosos que están adulterando documentos para decir, falsamente, que son compañías vigiladas.

Evite caer en la trampa y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consúltenos para verificar previamente si efectivamente se trata de entidades vigiladas por esta Superintendencia.



Bajo ningún argumento que le presenten entregue dinero como requisito previo para que le desembolsen un crédito y, menos, si se hace a favor de personas naturales.



Sospeche de esas ofertas de préstamos en las que le prometen darle dinero sin cumplir mayores requisitos y por montos que superan considerablemente el valor del crédito que está solicitando.



Verifique con las diferentes autoridades la realidad de los ofrecimientos de créditos en la web, especialmente cuando le exigen dinero por cualquier concepto para que le desembolsen el crédito.



Sobre el comportamiento delictivo de las firmas anteriormente referenciadas, la Superfinanciera detalló que ya lo puso al conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Además de evitar entregar dinero a organizaciones que cumplan con este perfil, también es importante que usted tenga cuidado con compartir su información personal, especialmente si se le solicita por medio virtual como correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales. Parte de la información que debe resguardar con celo es el número de su tarjeta de crédito, fecha de vencimiento y código de seguridad de la misma.

“Es importante que, al momento de realizar transacciones en la web, no ingrese sus datos personales si no está seguro de que es una página confiable. Evite compartir su información con otras personas. Recuerde que las entidades financieras nunca solicitan claves, ni datos confidenciales mediante mensajes de texto a su celular o llamadas telefónicas. No responda estos mensajes ni envíe correos con información personal, números de tarjeta, cédula ni claves”, detalla la Superfinanciera.

