Cuide sus finanzas: recomendaciones para manejar mejor su dinero

Si siente que la plata no le alcanza, que los gastos se le salieron de las manos o que se endeudó de más, tiene que saber que no está solo: es más común de lo que parece.

En el segundo trimestre de este año, el 28 % de los consumidores colombianos indicó que esperaba tener problemas para pagar al menos una de sus deudas, según un informe de TransUnion. Aunque la cifra sigue siendo alta, es menor en cinco puntos porcentuales a la reportada en el mismo período del año anterior.

La firma de consultoría Sinnetic realizó un análisis con 1.800...