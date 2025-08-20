No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Cuide sus finanzas: recomendaciones para manejar mejor su dinero

¿Siente que la plata no le alcanza? Estos son algunos consejos financieros de expertos para que tenga control de sus ingresos y gastos.

Karen Vanessa Quintero Martínez
20 de agosto de 2025 - 10:02 p. m.
Imagen de referencia
Foto: Pexels

Si siente que la plata no le alcanza, que los gastos se le salieron de las manos o que se endeudó de más, tiene que saber que no está solo: es más común de lo que parece.

En el segundo trimestre de este año, el 28 % de los consumidores colombianos indicó que esperaba tener problemas para pagar al menos una de sus deudas, según un informe de TransUnion. Aunque la cifra sigue siendo alta, es menor en cinco puntos porcentuales a la reportada en el mismo período del año anterior.

La firma de consultoría Sinnetic realizó un análisis con 1.800...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
