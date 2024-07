¿De cuánto es la multa por no llevar abrochado o bien puesto el casco de la moto?

El uso de casco reduce en 40 % el riesgo de muerte y 70 % en una lesión grave, según la Organización Mundial de la Salud. Foto: Pixabay / Madalina Gogoasa

El uso de casco para los conductores y para los acompañantes, además de prevenir traumas severos, es el punto vital para reducir los siniestros en la vía. Según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), hay 17,5 millones de vehículos en Colombia, de las cuales 10 millones (60 %) son motocicletas. Por tal motivo, la utilidad del equipo que sugiere la norma es útil en la prevención de accidentes, especialmente ante golpes en la cabeza.

A pesar de la reducción en 4 % de víctimas fatales en motocicletas durante mayo, más de la mitad (58 %) chocaron con objetos fijos. Por tal motivo, para hacer de la moto un vehículo seguro, la Ley 769 de 2022 dicta que el casco y el chaleco son obligatorios. El uso reduce en 40 % el riesgo de muerte y 70 % en una lesión grave, según la Organización Mundial de la Salud.

En caso de cometer la infracción de no portar el casco y el chaleco, el usuario deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Cada día equivale a $43.333, es decir que el monto de la infracción suma $649.995. Ahora, cuando el conductor sí tenga puesto el casco, pero la cabeza no está completamente en el casco, o no asegura la correa de cierre en la barbilla, la multa es la misma.

De acuerdo con un informe de la Contraloría, entre 2022 y 2023, aumentó el índice de siniestros viales en Colombia, con más de 8.600 víctimas. Por tal motivo, recordó que una de las metas es reducir los siniestros viales a la mitad en 6 años, ya que por ahora, las metas para 2026 están distantes. Para esos dos años, se esperaba una meta de 6.675 a 7.015, pero el registro la superó por 1.600.

En ese sentido, tanto el conductor como el acompañante deben portar correctamente el casco y los chalecos reflectivos, y así proteger sus vidas en cada viaje.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.