¿De cuánto es la multa por tener los vidrios del carro polarizados en 2024?

Existe una normativa específica en caso de que le interese polarizar los vidrios de su carro. Esto es lo que le costaría si la incumple. Foto: Portafolio

En el nuevo año, muchos pueden estar interesados en modificar y mejorar el auto en el que se movilizan, una de las alternativas más comunes es la de polarizar los vidrios del carro. Esto, no solo para dar determinada estética, sino también por seguridad, puesto que permite que las personas del exterior no puedan tener vista de los elementos del interior. Sin embargo, si usted está interesado en polarizar los vidrios de su carro, debe saber que existe un normatividad que debe seguir, de lo contrario, se enfrentará a una multa.

Normativa para vidrios polarizados para carros particulares

De acuerdo con la ley 769 del 2002, el Código Nacional de Tránsito, conducir con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, genera una sanción por las autoridades de tránsito. Sin embargo, la resolución 3777 del 2003 del Ministerio de Transporte considera que hay razones de seguridad para que la ciudadanía implemente estos oscurecimientos en los vidrios de sus vehículos.

De esta forma, debe respetar determinados porcentajes de transmisión de luz, para cada vidrio del carro, que se organizan así:

Parabrisas: la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 70 %

Vidrios laterales delanteros: la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 70 %

Vidrios laterales traseros: la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 55%

Vidrio trasero: la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 55%

Vidrios cuartos traseros y de la quinta puerta (camionetas cabinadas): la transmisión luminosa deberá ser igual o superior al 14 %

No olvide que, cualquier vidrio polarizado que salga de los lumbrales establecidos por la ley, deberá contar con un permiso del Ministerio de Defensa y mediante la Policía Nacional. Estos se otorgan solo en casos especiales determinados por la policía. De lo contrario, conllevará una multa.

¿De cuánto es la multa por tener los vidrios del carro polarizados sin autorización en 2024?

De no cumplir con la normatividad, la multa que deberá pagar es de $347.000 pesos. No olvide que el agente de tránsito deberá demostrar que los vidrios de su carro exceden el límite ya establecido utilizando un fotómetro, un instrumento habilitado para calcular el nivel del polarizado. Recuerde que esta es una medida de carácter económico, por ende no debe involucrar la inmovilización del vehículo.

