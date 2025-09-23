Saldos a favor con la DIAN: qué son, por qué se generan y cómo aprovecharlos

Ilustración de un formulario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). Foto: Cristian Garavito

Miles de colombianos hacen su declaración de renta cada año sin saber que, tras enviar el famoso Formulario 210 (para personas naturales), puede aparecer una sorpresa: la DIAN no siempre cobra, a veces también le puede deber plata a usted.

A eso se le conoce como saldos a favor, recursos que muchos contribuyentes dejan quietos y que, bien gestionados, pueden ser un respiro para sus finanzas.

¿Qué son los saldos a favor?

Un saldo a favor es, básicamente, un excedente: lo que usted pagó de más en impuestos frente a lo que realmente debía.

Viviana Suavita, directora de...