Saldos a favor con la DIAN: qué son, por qué se generan y cómo aprovecharlos

Cada año miles de contribuyentes terminan con dinero a su favor en la declaración de renta. Entender qué significa esta plata, cómo reclamarla a la DIAN y cuándo conviene usarla puede ayudar a salir de aprietos financieros.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
23 de septiembre de 2025 - 09:04 p. m.
Ilustración de un formulario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
Foto: Cristian Garavito

Miles de colombianos hacen su declaración de renta cada año sin saber que, tras enviar el famoso Formulario 210 (para personas naturales), puede aparecer una sorpresa: la DIAN no siempre cobra, a veces también le puede deber plata a usted.

A eso se le conoce como saldos a favor, recursos que muchos contribuyentes dejan quietos y que, bien gestionados, pueden ser un respiro para sus finanzas.

¿Qué son los saldos a favor?

Un saldo a favor es, básicamente, un excedente: lo que usted pagó de más en impuestos frente a lo que realmente debía.

Viviana Suavita, directora de...

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

