Devolución del IVA en 2025: por estas razones le pueden quitar el pago

Cambios en la condición socioeconómica : si un hogar reporta ingresos mensuales per cápita que superan la línea de pobreza durante cuatro meses consecutivos, será retirado del beneficio.

Registro inválido en el Sisbén : quienes no estén registrados o tengan inconsistencias en su información perderán el subsidio.

No cobro del subsidio: si un beneficiario no retira el dinero en tres ciclos consecutivos, se considerará que ya no necesita la ayuda y será eliminado de la lista.