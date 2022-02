Devolución del IVA: el 19 de febrero realizarán el primer pago del año

Para este año la transferencia monetaria bimestral quedó en $80.000. / Archivo Foto: Archivo

Prosperidad Social anunció que, desde este sábado 19 de febrero y hasta el viernes 5 de marzo, los 2 millones de hogares beneficiarios de Devolución del IVA tendrán disponible la primera transferencia monetaria de 2022 y corresponde al séptimo ciclo de pagos del programa.

El Gobierno destinó más de $177.000 millones para este giro. Susana Correa Borrero, directora de Prosperidad Social, aseguró que lograron “aumentar esta transferencia monetaria bimestral a $80.000 para cada hogar. Se calcula atendiendo el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) de la DIAN”.

Vale la pena mencionar que la transferencia monetaria en 2021 era de $76.000. Este esquema es una medida de apoyo económico para los hogares de menores ingresos. Busca que estas familias reciban recursos para aliviar el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios.

¿Cuáles son las novedades del programa?

De acuerdo con Prosperidad Social, el programa realizó en enero el proceso de selección y contratación del operador de pago para este año, que será SuperGiros y que cuenta con una red aliada de más de 30 mil puntos a nivel nacional.

Así las cosas, el giro será programado en el municipio en el que el titular está registrado en la ficha del Sisbén, es decir, deberá realizar el cobro en este municipio.

Si el beneficiario se encuentra de manera permanente en un municipio diferente al registrado en el Sisbén, debe informar al operador, para que le habilite el cobro en el nuevo municipio. Para dicho trámite, SuperGiros habilitó este enlace.

El titular del hogar debe ingresar en el formulario el tipo y número de documento. Además, el municipio donde está inscrito en el sistema, y municipio y departamento donde solicita el pago. También debe adjuntar una foto del documento de identidad, por ambos lados.

Según Prosperidad Social, después de 24 horas de registrada la información, podrá remitirse al punto de pago del municipio indicado, para realizar el proceso de confirmación de identificación habitual y cobrar la transferencia monetaria.

¿Cómo sé si soy beneficiario?

Prosperidad Social habilitó una pestaña en la que puede consultar si es beneficiario de la transferencia monetaria. Tan solo debe ingresar el número de identificación del titular del hogar de acuerdo con la información registrada en el Sisbén (consulte aquí).

Según la entidad, puede obtener varios resultados:

Registrado: quiere decir que su hogar es un potencial beneficiario del programa, pero que no ha sido seleccionado en este ciclo. Debe estar atento al siguiente.

Beneficiario: sí fue seleccionado para recibir la transferencia monetaria del actual ciclo operativo. El titular del hogar debe dirigirse a los puntos de cobro de SuperGiros con el documento de identidad para efectuar el cobro.

No elegible: este hogar no cumple con los criterios de elegibilidad por incurrir en alguna causal específica del Programa Compensación del IVA. Verifique el tipo de causal y haga la corrección correspondiente en caso de ser necesario para retomar su estado de hogar registrado.

No registrado: no hace parte de los beneficiarios del Programa Compensación del IVA en el respectivo ciclo operativo. La identificación de hogares es un trámite de Prosperidad Social que se realiza cada año, por lo que no hay ningún procedimiento de inscripción para ingresar.