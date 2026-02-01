Dólar en Colombia: estos son los factores que marcarán su rumbo y las proyecciones para 2026

Imagen de referencia. Foto: (EPA) EFE - Luis Torres

El dólar en Colombia cerró el viernes en COP 3.690, 49 pesos por encima del jueves. En casas de cambio, la compra de dólares está en COP 3.530 y la venta en COP 3.720.

Para este lunes, la Tasa Representativa del Mercado está en COP 3.670.

La tasa de cambio ha registrado una tendencia a la baja desde finales de 2025 (el dólar cerró diciembre en COP 3.707). Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, explica que los factores que más han incidido en el comportamiento del dólar a nivel internacional son la política monetaria de Estados Unidos, una debilidad estructural, con los mercados anticipando que flujos de capital se trasladarán por fuera de Estados Unidos, y las tensiones comerciales y políticas. A nivel nacional, han incidido el flujo de capital y las remesas, que aumentan la oferta de dólares en el país, así como la política monetaria y las operaciones financieras del Gobierno.

José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, explica que la principal razón detrás de la apreciación del peso frente al dólar es la “desincronización de la política monetaria”: mientras se espera que la Reserva Federal (FED) reduzca las tasas de interés, en Colombia se anticipan alzas.

El viernes, al cierre del mercado, se conoció la decisión de la junta directiva del Banco de la República de incrementar su tasa de interés en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %, el nivel más alto desde septiembre de 2024. El aumento fue mayor al proyectado por los analistas, que esperaban un incremento de 50 puntos básicos.

Se espera que la subida de tasas atraiga más capital al país y, por ende, contribuya a mantener e incluso profundizar la baja del dólar.

No obstante, en la sesión del viernes el índice DXY (que mide el comportamiento del dólar frente a otras monedas) subió 0,66 %, luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, nominara a Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, para sustituir a Jerome Powell en mayo como nuevo presidente de la entidad.

Investigaciones Económicas de Bancolombia señaló que el mercado dio una lectura positiva al anuncio, al considerar que, si bien Warsh apoyaría recortes de tasas, también mantendría una postura prudente.

En esa misma línea, Valeria Álvarez, jefa de Estrategia de Itaú Colombia Comisionista de Bolsa, destacó que el anuncio de Warsh al frente de la FED explicó el repunte del dólar: “implicaría que el discurso sería menos bajista en tasa de política monetaria en Estados Unidos y eso, por supuesto, fortalece la moneda”.

De ahí que Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, no descarte leves correcciones alcistas en la tasa de cambio, rondando los COP 3.700, por la menor incertidumbre tras la nominación de Warsh, lo que podría ayudar a que el dólar recupere terreno.

Investigaciones Económicas de Bancolombia sostiene que la incertidumbre global, las preocupaciones fiscales en el país, las elecciones presidenciales y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad del dólar en los próximos meses.

Las proyecciones para el dólar en 2026

No es posible predecir a ciencia cierta el comportamiento del dólar en Colombia. La dinámica de la moneda depende de múltiples factores nacionales e internacionales.

Estas son algunas de las proyecciones:

Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que en el primer trimestre del año el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.750.

Según los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, para diciembre de 2026 se espera una tasa de cambio de COP 3.830.

Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República esperan que la tasa de cambio cierre el año en COP 3.800.

