¿El dólar en Colombia está barato? Razones de la caída en su precio

¿Es momento de decir que el dólar está barato en Colombia? La respuesta parece estar en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del miércoles (24 de septiembre), cuando la divisa se ubicó en $3.844,47, su nivel más bajo de todo el 2025.

Y es que, para hallar una cotización similar hay que devolverse hasta mayo de 2024, cuando la divisa rondaba los $3.837. Desde entonces, el peso colombiano no había mostrado tanta fortaleza frente al dólar.

Detrás de este comportamiento hay una mezcla de factores globales y locales, pero los analistas...