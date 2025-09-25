Logo El Espectador
¿El dólar en Colombia está barato? Razones de la caída en su precio

El primer recorte de tasas de la Reserva Federal en 2025 y la tensa calma en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, entre otros factores, han empujado al dólar a la baja. Analistas advierten que esta tendencia no está escrita en piedra y podría haber repuntes en cualquier momento.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
25 de septiembre de 2025 - 10:59 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

¿Es momento de decir que el dólar está barato en Colombia? La respuesta parece estar en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del miércoles (24 de septiembre), cuando la divisa se ubicó en $3.844,47, su nivel más bajo de todo el 2025.

Y es que, para hallar una cotización similar hay que devolverse hasta mayo de 2024, cuando la divisa rondaba los $3.837. Desde entonces, el peso colombiano no había mostrado tanta fortaleza frente al dólar.

Detrás de este comportamiento hay una mezcla de factores globales y locales, pero los analistas...

humberto jaramillo(12832)Hace 1 hora
si nos atenemos a las leyes del mercado o hay muchos dólares en el mercado colombiano o no hay demanda
