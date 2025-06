Dólar en la lupa: así se movería el precio la próxima semana

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El peso colombiano cerró mayo con la corona puesta. En un mes sacudido por tensiones comerciales globales y síntomas de fatiga en la economía estadounidense, la moneda se apreció 1,7 % frente al dólar y fue, según Banco de Bogotá, la más fuerte de la región.

Aunque no hay que cantar victoria. No todavía. Los vientos políticos, fiscales y externos no dan tregua.

El tipo de cambio cerró el viernes 30 de mayo en $4.157, un nivel similar al de principios de abril ($4.140). La cotización semanal fue lateral, con una variación de...