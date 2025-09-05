El crédito vehicular impulsa la recuperación del mercado automotor en Colombia

La caída en la inflación y las mejores condiciones creditician han impulsado la venta de autos en Colombia. Foto: EFE - Rayner Pena R

2025 ha sido un año positivo para el mercado automotor en Colombia. Según las cifras manejadas por Andemos, entre enero y agosto se han matriculado 150.263 unidades, lo que implica un incremento del 27 % frente al mismo periodo del año anterior.

Julio ha sido el mes más protagónico, con un alza del 44,7 % conseguida gracias a las 23.903 unidades comercializadas.

Las marcas que lideran el listado son Kia (19.625), Renault (19.567), Toyota (17.033), Mazda (13.505), Chevrolet (12.600) y Nissan (8.164).

También resalta la participación que están teniendo los vehículos eléctricos e híbridos, pues en lo corrido del año han registrado un incremento del 76,4 % en sus matrículas (gracias a las casi 50.000 unidades comercializadas). Aquí el protagonismo lo tienen Suzuki (6.137), BYD (5.740) y Mazda (5.299).

Como lo explica la Asociación de Compañías de Financiamiento (AFIC), gran parte de este repunte se explica por el impulso que ha dado el crédito vehicular, ya que hoy 7 de cada diez vehículos comercializados se financian a crédito.

La asociación precisa que, en lo corrido del año, se han financiado más de 105.000 unidades, impulso que permite estimar que 2025 cerraría con cerca de 170.000 compras facilitadas por el sistema financiero.

“El crédito ha sido una palanca clave para el repunte del sector automotor en 2025, pero también es cierto que el dinamismo del sector ha fortalecido la demanda de financiamiento. Ambos factores se están potenciando mutuamente. Detrás de cada vehículo financiado hay un hogar que recupera su capacidad de compra y un negocio que se reactiva. Esta sinergia es una señal positiva para toda la economía”, afirmó Clara Escobar, directora ejecutiva de la AFIC.

La directiva explica que detrás de este comportamiento está la efectividad de la estrategia comercial que han tenido las marcas, los estímulos para la compra que da un dólar más barato, así como los esfuerzos de la industria financiera para ofrecer mejores condiciones de crédito.

“También han sido determinantes la disminución de la inflación y un mayor empleo, lo que ha mejorado la capacidad de endeudamiento de los hogares. Estos elementos no solo impulsan la compra de vehículos, sino que también dinamizan los encadenamientos productivos, fortalecen el recaudo tributario y generan más empleo formal”, detalla la asociación.

Por su parte, el VP consumer del Banco Santander, Daniel Hoyos, señala que para el caso de la entidad que representa se han desembolsado más de 15.000 créditos de este tipo en lo que va del año, con un crecimiento del 35 %.

“Este desempeño refleja no solo una mayor demanda, sino también el impacto de innovaciones en productos, la entrada a nuevos segmentos y el esfuerzo por mejorar la experiencia del cliente, que en conjunto han fortalecido el acceso al financiamiento y contribuido a la recuperación del mercado”, concluye.

Las aproximaciones que dan entidades como la ANDI, Andemos y Fenalco apuntan a que 2025 cierre con más de 200.000 nuevos vehículos matriculados en Colombia, lo que consolidaría los umbrales que se manejaban antes de la pandemia.

