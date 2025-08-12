El ethereum alcanzó su punto más alto en los últimos cuatro años

Ether es la segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado en el mundo. Foto: Agencia Bloomberg

Los fondos cotizados en bolsa estadounidenses centrados en Ether registraron su mayor entrada en un solo día, mientras que la segunda criptomoneda más grande alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años.

Los ETF de Ether al contado recaudaron en conjunto poco más de mil millones de dólares el lunes, según datos recopilados por Bloomberg. Más de 8.200 millones de dólares han ingresado a los nueve fondos en lo que va de año.

Ether ha salido de su estancamiento en las últimas semanas para alcanzar cerca de los 4.300 dólares, su nivel más alto desde diciembre de 2021, a medida que los inversores abandonan Bitcoin. Los ETF de Bitcoin en EE. UU. han sufrido salidas de 502 millones de dólares desde principios de agosto, incluso cuando se encuentra a un paso de alcanzar un máximo histórico.

Las empresas de tesorería centradas en Ether han demostrado ser un importante impulso para el token. Estas empresas que cotizan en bolsa se inspiran en la estrategia de Michael Saylor, y su principal objetivo es crear reservas cada vez mayores de activos digitales. Los llamados DAT han absorbido hasta la fecha más de 15 000 millones de dólares en Ether, según datos recopilados por StrategicEthReserve.xyz.

Entidades pertenecientes a Founders Fund, gestionadas por el multimillonario inversor tecnológico Peter Thiel, han adquirido recientemente participaciones en dos empresas centradas en Ether. Poseen el 9,1% de BitMine Immersion Technologies —la mayor firma de tesorería de Ether, con un valor aproximado de 5.000 millones de dólares en tokens— y el 7,5% de ETHZilla, la empresa de biotecnología recientemente rebautizada, anteriormente conocida como 180 Life Sciences Corp. Founders Fund y ETHZilla no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“La proliferación de empresas de tesorería de ETH es una de las razones clave detrás del renovado interés en ETH”, dijo Peter Chung, jefe de investigación de la firma de comercio cuantitativo Presto.

También citó la reciente aprobación de la legislación sobre monedas estables en los EE. UU. y el discurso “Proyecto Crypto” del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins, para sugerir que Ethereum (la cadena de bloques que sustenta a Ether) “está bien posicionada para ganar la atención de Wall Street”.

Cotizando a $4,312 a las 8:33 am en Londres, Ether se mantiene aproximadamente un 11% por debajo de su récord de noviembre de 2021 de $4,866.

