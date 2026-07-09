El menú de la inflación: ¿cuáles ingredientes encarecen la dieta de los colombianos?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

De un mes para otro, los alimentos pasaron de estar en el terreno negativo de la inflación a ser los que la impulsaron en Colombia para junio de 2026. Este hecho trae consigo varias alertas y también explicaciones particulares para cada producto, que solo pueden entenderse si se mira lo que ha pasado con la comida desde hace un año.

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 0,67 % y fue la mayor de todo el sexto mes del año, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de...