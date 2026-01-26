¿En qué usaron las cesantías los colombianos durante 2025?

Resume e infórmame rápido

En enero el salario suele rendir menos después de los gastos y deudas decembrinas. Sin embargo, uno de los alivios son los intereses de las cesantías que se deben cotizar en el mes. A más tardar, los empleadores tienen plazo para consignar el monto hasta el 31 de enero.

Esta es una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores y consiste en un salario mensual por cada año trabajado (o proporcional si el período es menor a 12 meses) que se cotiza en el fondo elegido por el trabajador.

La prestación podrá verse reflejada en los pagos en las próximas semanas, a más tardar el 14 de febrero, plazo máximo que tienen los empleadores para consignarlas al fondo de cesantías en el que esté afiliado cada empleado.

En 2025 se registraron 10,8 millones de afiliados a fondos de cesantías (Colfondos, Porvenir Protección y Skandia) y se lograron máximo histórico en sus ahorros: COP 26,1 billones al cierre del año, con un crecimiento aproximado de 17 % frente a 2024.

“Las cesantías han sido un gran respaldo para los trabajadores, una muestra de las bondades del empleo formal y del esfuerzo de los empleadores para honrar el pago de esta prestación social”, asegura Andrés Velasco, presidente de Asofondos (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías).

El más reciente balance de Asofondos muestra que, además, los afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia usaron en mayor cuantía sus cesantías, monto que se ubicó en COP 11,7 billones, un 9,4 % por encima de lo observado en 2024.

¿En qué se utilizó el ahorro de las cesantías?

Las cesantías se crearon como un respaldo para los trabajadores al momento de quedar sin empleo, principalmente. El objetivo es que les permitiera solventar sus gastos mientras logran reincorporarse al mundo laboral.

Pero también han sido un importante apoyo en la compra de vivienda, en la educación propia o de los cercanos.

El rubro de mayor peso en el uso de las cesantías fue terminación de contrato. De acuerdo con el balance, los trabajadores utilizaron COP 4,1 billones, lo que representa 35,6 % de los retiros totales. Con respecto a 2024, registró un crecimiento de 7,5 %.

El balance de Asofondos revela que en 2025 las cesantías siguieron contribuyendo a materializar metas en vivienda y educación. Los trabajadores retiraron COP 3,3 billones para mejora o liberación de deuda de vivienda y COP 2,9 billones para compra de vivienda, rubros que representaron aproximadamente el 54 % de los retiros totales en 2025.

Otro objetivo importante para los colombianos es la educación. En 2025, los trabajadores retiraron COP 1 billón, lo que representó un 8,5 % de los retiros. Se observa un aumento de 17,9 % en el valor de lo utilizado con respecto al año inmediatamente anterior.

