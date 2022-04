¿Es hora de comprar dólares?

El dólar ha caído casi $300 en 2022. / Getty Images Foto: sefa ozel

El peso está fuerte respecto al dólar. Si bien no estamos en los niveles de 2014 (cuando un dólar valía $2.000), la tasa de cambio ha venido cayendo de forma significativa hasta rozar los $3.700 en los últimos días. Un claro contraste frente a los casi $4.100 que se registraba en enero pasado. Estos períodos en los que la moneda local se aprecia no han sido frecuentes en los últimos ocho años, por lo que no todos los colombianos saben reaccionar al dólar barato y ver sus implicaciones y oportunidades. Entre ellas las opciones de inversión.

También te puede interesar: ¿Las pensiones lo confunden? Le explicamos cómo funciona el sistema en Colombia