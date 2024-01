¿Está bajando el precio del huevo en Colombia?: sí, pero no

Huevos, producto de la canasta familiar Foto: Pixabay

¿Que el huevo está más barato? Ese es un secreto a voces que ha venido cobrando protagonismo en los últimos días, especialmente entre los encargados de mercar para el hogar.

En algunos establecimientos comerciales se han evidenciado disminuciones en las cubetas. Incluso hay comerciantes que le están encimando “la ñapa” a sus clientes.

Según lo explicado por el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, este es un fenómeno cuanto menos previsible, pues lo que pasa a finales de año, y las dos primeras semanas del siguiente, es que los colegios y padres están de vacaciones. “Muchos no desayunan, porque se levantan tarde”, explica.

Lea también: Pollos y huevos aumentaron su producción en 2023: este es el panorama del sector

Esto generaría un déficit en la demanda que lleva a los comercios a bajar los precios para estimular el consumo, y así salir de esos saldos en la mercancía.

En suma, no es que la producción del huevo, o la logística para su distribución y comercialización, se está abaratando. De hecho, en entrevista con este medio, Moreno detalló que tanto el maíz como la soya (que representan el 80 % de los costos para producir pollo y huevo) han aumentado entre un 200 % y 300 %. “No han disminuido, ni en el mediano plazo, pues no vemos una mejora. Vamos a tener todas las formas de lucha para que no suban más”, dijo.

Es más, según información aportada por el DANE, en el último mes el huevo ha subido de precio.

Tomando como referencia a la central mayorista Corabastos, en Bogotá, del 6 al 12 de enero del presente año el huevo rojo A se vendió a $530 la unidad. El AA a $560 y el Extra a $607.

Si se compara con la semana inmediatamente anterior, el primero registró un aumento de $28, el segundo de $42 y el tercero de $104. También, si se pone al frente de los precios registrados hace un mes, el huevo rojo A se ha encarecido en $23, el AA en $13 y el Extra en $17. La comparativa con los precios de hace un año no muestra mucha diferencia.

Sin embargo, esta semana sí se estarían registrando disminuciones. El reporte del DANE, para el 17 de enero, muestra que el huevo rojo A se vendió a $400, el AA a $500 y el Extra a $550.

En una tienda de barrio la cubeta de 30 huevos A se puede conseguir hoy en $13.000, la de AA en $14.500, la de Extra en $15.500 y la Jumbo en $18.000.

Resta esperar los próximos días para ver si esta tendencia se consolida o si, como lo anticipa el presidente de Fenavi, volverá a subir el precio del huevo al estabilizarse la relación de la oferta con la demanda.

Un país con apetito de huevo

Como precisa el presidente de Fenavi, Colombia está entre los tres principales países con mayor consumo per cápita de huevo. En un año se ingieren, en promedio por persona, 334 huevos.

La región que produce más huevos en el país es el Valle del Cauca, con una cuota de participación del 21 %, seguida de la región central (20 %) y Santander (17 %). En general, Santander y el Valle son los mayores productores de pollo y el consumo se da, en mayor medida, cerca de esos lugares.

Subir la producción no es un asunto sencillo. En 2023 las previsiones de incremento apuntaron a un repunte del 3 %, y alcanzar cifras mayores es complejo porque desde que nace la gallina hasta que pone huevos pasan 26 semanas. Después de esto lo seguirá haciendo durante dos años.

Según lo manifestado por Moreno a Blu, también es un desafío el tema de los bloqueos en el país, pues esto ha generado que la producción baje de los 17.000 a los 16.000. A esto se sumaría la falta de estímulos económicos para incrementar la oferta, pues la sacrificada capacidad de gasto en los hogares colombianos ha hecho que el consumo también se vea castigado.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.