Estas son las reacciones al incremento del salario mínimo de 23 % que anunció Petro

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro decretó que el salario mínimo tendrá, para el año 2026, un incremento de 23 %. Por lo que, desde el primero de enero, lo que ganan los trabajadores será de COP 1.750.905. Si se compara con el ingreso que recibieron los trabajadores en 2025, el incremento para 2026 es de COP 327.405

De otra parte, el auxilio de transporte (que es obligatorio para todos los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos) queda en COP 249.095, lo que significa un aumento de COP 49.095 respecto a este año.

En resumen, así queda:

Salario base: $1.750.905

Auxilio de transporte: $249.095

Total (salario + auxilio): $2.000.000

La decisión del incremento declarado por Petro es superior a todas las cifras del presente siglo y el país no conocía tal cifra desde 1993, cuando el salario mínimo subió un 25 %. Además, incorpora un nuevo concepto: el salario mínimo vital.

Al ser un porcentaje tan alto, el decreto ha generado debate y, especialmente, el rechazo desde diferentes sectores. Este es el caso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que expresa que las discusiones en materia salarial y laboral deben desarrollarse en el marco del diálogo social tripartito, garantizando la participación equilibrada de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno Nacional.

Pero que la decisión fue adoptada de manera unilateral. Esto “genera riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas”, resalta la ANDI.

Tampoco están de acuerdo con que el Gobierno Nacional modificara de manera unilateral el concepto de remuneración mínima, introduciendo la noción de un “ingreso mínimo vital”, sin que esta transformación se haya conversado, como lo exigen los principios del diálogo social y del diálogo tripartito en una democracia.

Por su parte, el rector Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destaca que los aumentos del salario mínimo, muy por encima de inflación y productividad, “no son ni neutros ni gratuitos y solo significan más pobreza para todo el país”.

Y alerta que este hecho eleva la informalidad (el rebusque), reducen el empleo formal, presionan el déficit fiscal y aumentan la deuda pública. Incluso, Restrepo califica la decisión de Petro como “populismo salarial hoy para unos pocos, y costos sociales, de más precios y menos capacidad de compra, fiscales y económicos para mañana para la gran mayoría de colombianos”.

Entre otros impactos asociados al aumento del salario mínimo, según las investigaciones que ha realizado en los últimos 20 años la firma RADDAR, podrían ser:

Menor crecimiento del gasto de hogares, por: Aumento de inflación. Aumento de tasas de interés. Aumento del servicio de deuda en hogares. Menor capacidad de compra de los pensionados. Menor creación de empleo. Caída en la confianza del consumidor en el segundo trimestre de 2026. Aumento de compra de importaciones por las personas que pueden hacerlo. Un efecto sociológico inesperado: muchas personas que en 2025 ganaban más del mínimo, ahora ganarán el mínimo y eso causa una desmejora en la calidad de vida de las personas.

“Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes. Afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”, finaliza Bruce MacMaster, presidente de la ANDI.

En contraste, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, pide que las personas no caigan en catastrofismo. Alega que la inflación del país se encuentra “controlada”, el desempleo está en un mínimo histórico y tenemos una economía “sana y pujante”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.