Este es el nuevo recargo dominical desde julio de 2026: ¿cómo se calcula?

Desde el 1 de julio el recargo dominical pasó a ser del 90 %. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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Julio viene con dos cambios para los trabajadores en Colombia. Por un lado está la reducción de la jornada laboral que, desde el 15 de julio, pasará de 44 a 42 horas semanales, culminando así un proceso gradual que se inició con la Ley 2101 de 2021.

Por el otro, está el aumento en el recargo dominical.

Desde el 1 de julio, quienes trabajen en días de descanso (domingo, festivos o el día acordado entre el empleador y el empleado) tienen derecho a recibir un recargo del 90 % sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.

Esto obedece a la Ley laboral (Ley 2466), que estableció un aumento gradual de este recargo hasta llegar al 100 % en julio de 2027.

¿Cómo calcularlo?

La clave está en tomar como base el valor de la hora ordinaria, lo cual cobra más sentido si se tiene en cuenta que la misma variará a mediados de julio como consecuencia de la reducción de la jornada laboral.

Si, por ejemplo, un trabajador devenga un salario mínimo, debe tomar los $1.750.905 (sin incluir el auxilio de transporte) y dividirlos entre 210 horas, que será la base de cálculo para determinar el valor de la hora ordinaria una vez entre en vigor la jornada máxima de 42 horas semanales, el próximo 15 de julio.

El resultado es un valor por hora de $8.338. Al aplicar el recargo dominical del 90 % (que se consigue multiplicando ese valor por 1,90), cada hora trabajada en domingo, festivo o en el día de descanso obligatorio se remunerará con aproximadamente $15.842. Así, si el trabajador labora una jornada de ocho horas, recibirá cerca de $126.732 por ese día.

Para facilitar este ejercicio, hemos creado una calculadora en la que usted puede ingresar su salario, horas laboradas y otras variables para saber cuándo deben pagarle si trabaja en días de descanso.

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