Feria de empleo pone a disposición más de 9.000 vacantes laborales ¿Cómo aplicar?

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en Colombia es del 8,8 %. Si bien es una cifra históricamente baja, contrasta con la que registran los jóvenes, la cual es del 15 %.

Para mitigar esta cifra, Nestlé y más de 100 empresas llevarán a cabo una feria de empleo virtual en la que se ofrecerán cerca de 9.000 vacantes a jóvenes colombianos.

La feria se desarrollará entre el 5 y 7 de septiembre, contando con el apoyo de la plataforma LinkedIn. Parte de las empresas que participarán de esta jornada son Bancolombia, Ecopetrol, Postobón, Jerónimo Martins, Davivienda, Grupo Bolívar, Arcos Dorados y Frisby.

Entre las vacantes se encuentran áreas como administración, finanzas, ventas y servicios, logística, marketing y manipulación de alimentos.

Esta oferta de empleo se hace en el marco del X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, que este año tendrá a Colombia como país anfitrión y que convocará a 3.000 personas, muchos de ellos invitados de otras naciones como Chile, Perú y México.

Los interesados podrán asistir a charlas en vivo brindadas por expertos en LinkedIn, quienes darán claves para mejorar el perfil profesional en esa red, así como fortalecer la marca personal.

“Superar la barrera del primer empleo es un propósito que compartimos a nivel regional, no solo con los aliados del sector privado y público que participan activamente en esta iniciativa, sino con los protagonistas: los jóvenes de la región. Estamos seguros de que este tipo de iniciativas tienen el potencial no solo de transformar vidas sino comunidades, para hacer de Colombia un país aún más competitivo, de la mano de nuestros talentos más jóvenes” comentó Felipe González, presidente de Nestlé Colombia.

La Feria Laboral Virtual hace parte de la Iniciativa por los Jóvenes, con la que Nestlé busca brindar oportunidades de generación de ingresos a más de 10 millones de jóvenes a nivel global para 2030. Las inscripciones a la jornada ya están abiertas y se puede realizar el registro a través de la página web https://www.creadoresdelcambionestle.com

