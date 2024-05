Grupo D del Sisbén: beneficiarios y apoyos para las personas con este puntaje

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El Sisbén es un sistema de información que clasifica a las población colombiana según sus condiciones de vida. De este modo, se focaliza la inversión social a las personas que más lo necesitan. En la versión actual del Sisbén, conocida como Sisbén IV, la población se clasifica en cuatro grupos: A, B, C y D.

El Grupo A incluye a la población en pobreza extrema, el Grupo B a la población en pobreza moderada, el Grupo C a la población vulnerable a caer en pobreza, y el Grupo D a la población no pobre y no vulnerable.

El Grupo D se subdivide en 21 niveles, desde D1 hasta D21. Las personas en este grupo tienen una capacidad de generar ingresos suficiente y no presentan condiciones de vida que las hagan susceptibles a caer en un estado de pobreza. Las personas clasificadas en este grupo del Sisbén generalmente no tienen acceso a los programas sociales del estado.

Sin embargo, la pertenencia al Sisbén permite el acceso al servicio de salud. Aunque a diferencia de los demás grupos, si el ciudadano no cumple con los requisitos para ser cotizante o beneficiario del sistema de salud, deberá pagar la contribución solidaria, con montos desde $31.500 para subgrupos D1-D3, hasta $138.200 para el subgrupo D21.

Los Grupos A, B y C del Sisbén tienen mayor apertura para cumplir requisitos de apoyo social, como ‘Mi Casa Ya’, del Ministerio de Vivienda, o Colombia Mayor, de Prosperidad Social.

¿Cómo saber su clasificación de Sisbén?

Para acceder al Sisbén, los ciudadanos deben solicitar la realización de una encuesta en su hogar a través del Portal Ciudadano del Sisbén. Después, esperar que un funcionario visite su hogar para realizar la encuesta. Una vez lista la recolección de información, los datos se procesan y se asigna un grupo y un nivel dentro del sistema. Por último, podrá consultar en la página web del Sisbén, con el tipo de documento de identidad e ingresando su número de identificación.

Para solicitar la visita, debe ser mayor de edad y residir permanente en el hogar. Tome en cuenta que la encuesta es gratuita y durará 30 minutos y deberá presentar el documento de los miembros del hogar. En cuanto a los tiempos, la programación de la visita dependerá de la Alcaldía y una vez llevada a cabo, la información se actualizará en máximo seis días.

La clasificación del Sisbén puede cambiar con el tiempo, ya que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) actualiza la información de la ficha socioeconómica de las personas utilizando la información de otras bases de datos o registros administrativos de otras entidades, disponibles en el Registro Social de Hogares.

La función del Sisbén

El Sisbén solo clasifica a la población según la información alojada en su base de datos, es decir, su función no incluye la entrega de subsidios o ayudas del Estado. En cambio, es el instrumento que utilizarán las entidades públicas, junto con las condiciones concretas, para seleccionar beneficiarios y beneficios.

Para identificar a los grupos poblacionales, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) diseña la ficha de caracterización socioeconómica, la cual aplicará el Sisbén mediante encuestas para recolectar información que retornará al DNP, luego generan una base de datos clasificada y actualizada que se publica en el sitio web del Sisbén para que las demás entidades focalicen la inversión social.

La decisión final sobre quién puede beneficiarse de estos programas recae en la entidad que administra el programa en cuestión.

