Horarios de los bancos en Navidad y Año Nuevo 2024: así funcionarán

Con la llegada de las festividades de diciembre, los bancos en Colombia ajustaron sus horarios de atención para facilitar las transacciones de sus clientes. Aunque las sucursales físicas tendrán cambios significativos, las plataformas digitales y corresponsales bancarios seguirán disponibles para realizar operaciones.

Aquí un resumen de los horarios especiales anunciados por las principales entidades financieras.

Horario bancario fin de año 2024

Le contamos en que horario operarán Bancolombia, Davivienda, Colpatria, Banco de Bogotá, BBVA y Banco de Occidente en los últimos días del año. Prográmese para que no se lleve sorpresas.

Horario de atención de Bancolombia

Bancolombia anunció que los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre las sucursales operarán en su horario habitual. Pero el 24 de diciembre tendrán atención hasta la 1:00 p.m. a nivel nacional.

El 25, 31 de diciembre y 1 de enero no habrá atención en sus sedes físicas.

Horario de atención de Davivienda

El día martes, 24 de diciembre Davivienda tendrá atención hasta la 1:00 p.m. El 25, 31 de diciembre y 1 de enero no habrá atención. Hasta el lunes 30 de diciembre habrá atención y las oficinas que abren a las 11:30 a.m. no volverán a abrir.

Horario de atención de Colpatria

Colpatria confirmo que el martes 24 de diciembre, la atención será hasta las 2 de la tarde. No obstante, las oficinas con jornada adicional no abrirán durante estos días. El último día de atención será el lunes 30 de diciembre hasta las 4:00 p.m. Y, los días 25, 31 de diciembre y 1 de enero no se prestará servicio.

Horario de atención de Banco Bogotá

El banco Bogotá atenderá hasta la 1 de la tarde el 24 de diciembre. A su vez el 25, 31 de diciembre y 1 de enero no habrá atención en las sucursales físicas. La atención habitual se retoma el día jueves 2 de enero.

Horario de atención de BBVA

BBVA tendrá atención el martes 24 y el lunes 30 de diciembre, sus sucursales operarán hasta la 1 de la tarde. Como es costumbre, los días 25, 31 de diciembre y 1 de enero no habrá atención al público. Las actividades regulares se reanudarán hasta el jueves 2 de enero.

Horario de atención del Banco de occidente

El Banco de Occidente brindará atención a sus clientes el martes 24 de diciembre hasta la 1:00 pm Las sucursales retomarán su horario habitual los días 26 y 27 de diciembre, así como el lunes 30 de diciembre. Sin embargo, los días 25 y 31 de diciembre, junto con el 1 de enero, permanecerán cerradas.

Horario de atención Banco Itaú

El Banco Itaú informó que sus oficinas estarán cerradas el 24 y el 31 de diciembre, así como los días festivos del 25 de diciembre y el 1 de enero. Los canales virtuales y electrónicos seguirán operativos para que los clientes puedan realizar transacciones y consultas en cualquier momento.

¿Qué servicios bancarios están disponibles en los cajeros en Navidad y Año Nuevo?

Aunque las sucursales ajustarán sus horarios durante las festividades, los cajeros automáticos operarán con normalidad, permitiendo realizar retiros y otras transacciones. Asimismo, los canales digitales, como transferencias, pagos por PSE y Transfiya, estarán disponibles.

Las entidades bancarias les recomiendan a sus usuarios que programen con tiempo los tramites y diligencias que necesiten o tengan pensado hacer de forma presencial, y que si lo ven posible opten por acceder a estos servicios en línea o las otras modalidades alternas que se ofrecen.