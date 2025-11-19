¿Cuándo será el Black Friday y cómo aprovecharlo al máximo en 2025?

Imagen de referencia. Sáquele provecho a los descuentos en el Black Friday 2025 Foto: EFE - Mariscal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Black Friday se ha consolidado como una de las fechas comerciales más relevantes en Colombia. Según el Centro de Monitoreo de Factura Electrónica de la DIAN, el año pasado se generaron más de 77,5 millones de facturas durante ese fin de semana, por un valor superior a los COP 46 billones. De ellas, más de 13,7 millones correspondieron a actividades económicas directamente asociadas al evento, que sumaron cerca de COP 2,4 billones.

Estas cifras también muestran que esta fecha viene ganando protagonismo, ya que las ventas registradas mostraron un incremento del 31,9 % frente al Black Friday de 2023.

El año pasado, las principales categorías de consumo fueron:

Prendas de vestir y calzado: 18%

Equipos de cómputo, dispositivos móviles, aparatos de sonido y de video: 15%

Productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador: 12%

Artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio: 9%

Este año, el Black Friday será el viernes 28 de noviembre y se espera que millones de colombianos aprovechen esta fecha para, entre otras cosas, adelantar las compras de diciembre.

Según un análisis hecho por la plataforma Go Trendier, aunque la expectativa por las promociones sigue siendo alta, los compradores están adoptando una actitud más racional. En el sector de la moda, por ejemplo, está creciendo el interés por opciones sostenibles y de bajo costo.

“Los colombianos cada vez compran de manera más consciente y buscan aprovechar descuentos reales. En el canal online se ve un interés creciente por la moda de segunda mano, no solo por el ahorro sino también por su impacto ambiental. En GoTrendier proyectamos un incremento del 10% en ventas frente al año anterior y ofreceremos re-rebajas con descuentos de más del 50%”, afirma Ana Jiménez, Country Manager de la plataforma.

Estas son las recomendaciones que hace para sacarle provecho al Black Friday

Compra solo en sitios oficiales y verificados: asegúrate de que las páginas tengan protocolos de seguridad (https y el ícono del candado). Evita enlaces o mensajes sospechosos que lleguen por redes sociales o correos no oficiales.

Haz una lista de compras y establece un presupuesto.: planear lo que realmente necesitas te ayudará a evitar compras impulsivas. Define un monto máximo para gastar y prioriza productos que ya habías contemplado adquirir.

Compara precios antes de comprar: monitorea los valores de los artículos días antes del Black Friday para confirmar que el descuento sea real.

Desconfía de precios “demasiado buenos”: si el descuento parece irreal o el producto se ofrece en una página poco conocida, verifica la reputación del vendedor antes de ingresar tus datos o realizar el pago.

Evita hacer pagos en redes Wi-Fi públicas: estas conexiones son más vulnerables a ataques informáticos. Es preferible realizar las compras desde redes privadas o datos móviles.

Guarda comprobantes y facturas electrónicas: estos documentos son indispensables si necesitas hacer reclamos o devoluciones. Además, te permiten verificar que la transacción se haya procesado correctamente.

Al ser la tecnología una de las principales categorías de consumo para esta fecha, también es clave seguir una serie de recomendaciones para no caer en el consumismo irracional. Ejemplo de esto es apostarle a dispositivos que sean más eficientes en el consumo energético, ya que en el largo plazo su impacto en el planeta y en los bolsillos es favorable.

Estas son las recomendaciones que da Catherin Ospina, gerente de Marca Corporativa de LG Electronics Colombia:

● Pensar más allá del descuento: la sostenibilidad comienza en la elección. Un producto eficiente no solo representa ahorro a largo plazo, sino también una contribución ambiental.

● Verificar la eficiencia energética: priorizar equipos con clasificación A o superior reduce el consumo eléctrico.

● Elegir tecnología inteligente: los equipos con inteligencia artificial analizan los patrones de uso y ajustan su funcionamiento automáticamente.

● Priorizar durabilidad y actualización: los productos que incorporan autodiagnóstico o actualizaciones remotas prolongan su vida útil y reducen la generación de residuos tecnológicos.

Para reducir los riesgos financieros, Nu Bank recomienda la creación de tarjetas virtuales (las cuales se pueden gestionar desde la aplicación bancaria) y usarlas exclusivamente para las compras que realicen durante el Black Friday. De esta manera, no se comparten los datos de la tarjeta principal y se otorgan a las transacciones una capa adicional de seguridad.

Personalizar el cupo máximo también es recomendable, ya que además permite diseñar un presupuesto y así evitar gastar más de la cuenta.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.