Inflación en Colombia: las ciudades en donde más aumentó el costo de vida en julio

Imagen de referencia. Foto: El Espectador

El DANE reveló este martes los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para julio, que se ubicó en 11,78 % en su variación anual (en comparación con el mismo mes del año pasado), confirmando así una clara tendencia a la baja.

Lea también: Lo que hay detrás del llamado a paro de los taxistas

La inflación completa ya cuatro meses con resultados a la baja en sus mediciones anuales, así como en las mensuales (la diferencia con el mes inmediatamente anterior).

Si bien categorías como los alimentos han ido recortando su protagonismo en este indicador, rubros como el transporte (impulsado por la gasolina) han ganado terreno en la medición que hace el DANE por rubros de gasto.

¿Cómo le fue a la inflación por ciudades?

Por ciudades, en su variación anual, Sincelejo fue el lugar en donde la inflación tuvo un mayor comportamiento para julio, llegando a 13,41 %, mientras que Villavicencio fue la que tuvo el menor registro bajo la perspectiva anual, con 10,26 %.

Lea también: La inflación de alimentos aumentó en julio: estos son los que subieron y bajaron

Aquí vale la pena aclarar que esta clasificación no significa que Sincelejo sea la ciudad más cara para vivir en el país, puesto que la medición que hace el DANE examina una canasta básica de bienes y servicios que representa el consumo de los hogares colombianos. Y por eso sus datos lo que reflejan son los cambios en los precios, no el valor en pesos. Se habla de variaciones, mas no de valores absolutos.

Si el escenario se mira desde la óptica de la variación mensual (esto es la diferencia entre julio y junio), la ciudad en donde más creció el IPC fue Neiva, seguida de Montería y Sincelejo.

En Neiva, el comportamiento en los precios se explica por estas variables, según el DANE:

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.