Ingreso Solidario: amplían plazo para reclamar los pagos acumulados de 2020 y 2021

El 26 de diciembre es la nueva fecha límite para que los no bancarizados puedan retirar los recursos mediante Supergiros. Imagen de referencia. Foto: Pixabay

El Gobierno extendió el plazo para reclamar los giros acumulados del programa Ingreso Solidario de 2020 y 2021, incluidos los correspondientes a noviembre y diciembre de este año.

De acuerdo con Susana Correa, directora de Prosperidad Social, el 26 de diciembre es la nueva fecha límite que tienen los beneficiarios no bancarizados para retirar los recursos en todos los puntos de Supergiros y su red aliada a nivel nacional. Son más de 305 mil hogares beneficiarios no bancarizados los que no han cobrado el subsidio.

Correa hizo un llamado “para que se acerquen a retirar el dinero, ya que, actualmente, casi la mitad del total de beneficiarios no bancarizados no se han acercado a cobrar los pagos correspondientes, lo que representa una inversión pendiente de $370.862 millones de pesos”.

La ciudad con mayor porcentaje de hogares pendientes de cobro es Bogotá con un 75,18 % (27.764 de los beneficiarios que allí residen). Le siguen los departamentos de Atlántico, con 49,04 % (21.166); Antioquia con 48,12 % (36.926); Norte de Santander con un 46,16 % (22.307); Cundinamarca 43,33 % (20.935); La Guajira 43,1 % (7.915); Risaralda 42,28 % (4.899); Putumayo 42,8 % (4.020); Santander 41,64 % (14.732) y Meta con un 38,69 % (8.055).

El programa Ingreso Solidario fue creado en el marco de la pandemia del COVID-19 para atender a más de 3 millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no recibían otras transferencias monetarias a través de la oferta social del Estado.

Por ello el objetivo de Prosperidad Social, entidad encargada de la iniciativa, es que las familias hagan efectivos los recursos que les corresponden antes de que finalice el año.

El balance a la fecha a la fecha es que dicho programa le ha transferido más de 10,3 billones de pesos a los beneficiarios. Este “no tiene proceso de inscripciones, ni sorteos, ni usa intermediarios”, recuerda Correa. Para conocer y verificar si su hogar es beneficiario puede consultar aquí.