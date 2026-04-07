Invertir no es solo para ricos: los mitos que siguen frenando a los colombianos

La recomendación que hacen los expertos en esta materia es siempre informarse y buscar asesoría antes de invertir en cualquier vehículo o plataforma. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

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Guardar el dinero debajo del colchón no es la mejor opción para ahorrar. Con el paso del tiempo, este método hace que pierda valor debido a la inflación.

Existen alternativas como los CDT, que ofrecen una rentabilidad fija y segura para los ahorradores. Sin embargo, quienes buscan mayores rendimientos pueden optar por vehículos de inversión, instrumentos que permiten participar en el mercado accionario o en fondos de inversión, con distintos niveles de riesgo, desde moderados hasta altos.

Según cifras manejadas por la plataforma de inversión Trii, solo el 1 % de los colombianos participa del mercado accionario, mientras que en Estados Unidos esta cifra llega al 60 % de la población.

El análisis que hace la firma Tudor Securities es que la disponibilidad de plataformas ya no es un obstáculo para que los colombianos se inicien en el mundo de las inversiones, sino la confianza, el conocimiento y una serie de creencias equivocadas que persisten en la mentalidad financiera.

La recomendación que hacen los expertos en esta materia es siempre informarse y buscar asesoría antes de invertir en cualquier vehículo o plataforma.

Los siguientes son los mitos que, según Tudor, siguen alejando a los colombianos de la inversión:

· “Se necesita mucho dinero”: durante años, la inversión estuvo asociada a la banca privada y a grandes patrimonios, lo que generó la idea de que solo quienes tienen altos ingresos pueden invertir. Sin embargo, hoy existen opciones accesibles que permiten comenzar con montos bajos.

· “Es muy riesgoso”: toda inversión implica riesgos, pero estos varían según el tipo de activo y la estrategia. No se trata de evitarlos, sino de entenderlos y gestionarlos de forma adecuada.

· “Eso es solo para expertos”: invertir no es exclusivo de especialistas. Con una base de educación financiera, acompañamiento adecuado y una estrategia clara, cualquier persona informada puede participar en el mercado.

· “Puedo perder todo”: invertir no implica necesariamente un alto riesgo de perder dinero; todo depende de la estrategia y del tipo de activo. Además, la volatilidad no es igual a pérdida, y no hacer nada también representa un riesgo.

“Actuar bajo estos mitos suele traducirse en errores recurrentes al invertir. Muchos entran al mercado cuando ya ha subido y salen en las caídas, reaccionando más al miedo que a una estrategia. A esto se suma la falta de diversificación, la ausencia de un plan claro y la expectativa de resultados inmediatos, una combinación que termina erosionando el rendimiento y alejando a los inversionistas de sus objetivos financieros”, afirma Juan Pablo Cortés, Head de Tudor Securities en Colombia.

Alexandra Rodríguez, Senior Registered Representative Tudor Securities en Colombia, insiste en la importancia de contar con una adecuada asesoría para realizar estos procesos, pues ayuda a definir una estrategia clara, así como gestionar de manera adecuada el riesgo.

“La asesoría permite tener una visión más estructurada, entender mejor el mercado y tomar decisiones informadas, convirtiendo la inversión en un proceso planificado y no en una apuesta”, explica.

Hoy acceder a la información también es muy sencillo. En internet hay muy buenos contenidos disponibles de forma gratuita.

Sin embargo, las facilidades que ofrecen las aplicaciones de inversión han acercado estas alternativas a los colombianos, así como posibilidades de participar con montos de capital bajos.

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