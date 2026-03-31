La gasolina y el diésel vuelven a subir desde este 1 de abril: precios por ciudad

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La gasolina y el diésel (ACPM) volverán a subir de precio en Colombia desde este miércoles 1 de abril, tras la actualización publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) sobre los valores de referencia que regirán en el país.

De acuerdo con la circular divulgada este martes 31 de marzo, el incremento será de COP375 por galón para la gasolina motor corriente y de COP 81 por galón para el diésel (ACPM).

El ajuste se da luego de que, entre febrero y marzo, el Gobierno aplicara dos rebajas sucesivas de COP 500 en el precio de la gasolina corriente (para un recorte acumulado de COP 1.000 por galón), mientras el ACPM se mantuvo estable.

En ese momento, la reducción se explicó por una mejora en las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el mecanismo que compensa parte de la diferencia entre el precio internacional y el interno cuando se busca amortiguar la volatilidad.

Así quedan los precios desde el 1 de abril

Ciudad Gasolina Diésel (ACPM) Bogotá $15.891 $11.376 Medellín $15.811 $11.401 Cali $15.900 $11.524 Barranquilla $15.524 $11.051 Cartagena $15.481 $11.016 Montería $15.731 $11.266 Bucaramanga $15.649 $11.125 Villavicencio $15.991 $11.476 Pereira $15.836 $11.463 Manizales $15.864 $11.449 Ibagué $15.805 $11.367 Pasto $13.487 $10.296 Cúcuta $13.865 $9.253 Promedio (13 ciudades) $15.449 $11.082

Entre las principales ciudades, Villavicencio registra el valor más alto de gasolina. En contraste, Cúcuta y Pasto aparecen con precios más bajos.

El FEPC y las presiones externas

El ministro de Energía, Edwin Palma Egea, señaló en un pronunciamiento previo a la circular de la Creg de este martes que “en este momento no se puede hablar de combustibles sin entender lo que está pasando en el mundo” y afirmó que “la guerra en Medio Oriente está empujando al alza el precio del petróleo”.

“Y cuando sube el petróleo, suben la gasolina y el diésel en todos los países, incluido Colombia”, agregó.

Palma también explicó el rol del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), al afirmar que funciona como un “colchón”: “cuando el precio internacional sube, el Fondo paga una parte para que el golpe no le llegue completo al ciudadano”. Sin embargo, señaló que ese mecanismo se cubre con recursos públicos: “ese ‘colchón’ se paga con recursos públicos, es decir, con la plata de todos”.

En su mensaje, el ministro sostuvo que el Gobierno recibió “una deuda enorme en el FEPC” por mantener precios “artificialmente bajos durante años”, lo que trasladó ese costo al presupuesto nacional y dejó presiones fiscales. También aseguró que, con el reciente aumento internacional, “el Fondo volvió a ser pagador neto” y que Colombia “otra vez está teniendo que poner más recursos”.

Palma señaló que el Gobierno buscará reflejar el alza internacional “de manera gradual y sensible”, con el objetivo de “proteger el transporte de carga, el abastecimiento de alimentos y el transporte público”.

El conflicto en Medio Oriente volvió a empujar al alza el petróleo. En los últimos días, el Brent se movió por encima de los US$100 y llegó a tocar US$118, un nivel que no se veía desde abril de 2022. Ese repunte encarece la gasolina y el diésel en el mercado internacional.

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