Economía
Finanzas Personales
La IA está transformando las aplicaciones de citas

Con la llegada de nuevas empresas que utilizan motores de búsqueda basados en inteligencia artificial, se abre la puerta a una nueva realidad para las aplicaciones de citas.

Eli Tan | The New York Times
08 de noviembre de 2025 - 04:05 p. m.
Después de usar por inercia durante años aplicaciones de citas como Hinge y Tinder, Emma Inge, una gestora de proyectos de 25 años de San Francisco, decidió probar algo diferente.

En septiembre, después de que un anuncio la llevara hasta la página web de una empresa emergente llamada Known, Inge pasó 20 minutos confiando en un casamentero de inteligencia artificial. El casamentero, básicamente un chatbot de IA, le preguntó por teléfono qué buscaba en una pareja, y ella le transmitió sus preferencias (atlético) y sus señales de alarma...

